قريباً نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة التيرم الثاني 2019 عبر البوابة الإلكترونية cairomoe.info

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في يوم السبت الحادي عشر من مايو الجاري لعام 2019م، وإلى الآن يستمر طلبة وطالبات الصف في أداء الامتحانات المقررة لهم، ويتطلع الجميع إلى الانتهاء من الامتحانات وترقب الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير.وفي هذا الشأن شدد السيد اللواء ” خالد عبد العال ” محافظ القاهرة على ضرورة السرعة في تصحيح أوراق إجابات كافة المواد التي أنهى الطلاب أداء الامتحان فيها دون أي تأخير يشتت الطلاب وأولياء أمورهم.

وعلى الجانب الآخر تم التأكيد على أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تتاح مباشرة على موقع بوابة النتائج الرسمي بمحافظة القاهرة، وباستخدام رقم الجلوس فقط سوف تحصلون بكل سهولة على النتيجة الخاصة بكم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

الشهادة الإعدادية من المراحل التعليمية الهامة، وهذا لأنها من الشهادات التي تؤهل الطلاب إلى تنسيق الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، ولذلك هناك ترقب شديد للموعد الذي يتم فيه الإعلان عن النتيجة كي يتعرف كل طالب على المرحلة التعليمية القادمة الخاصة به.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

الاستعلام عن النتيجة يتم بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط النتائج الرسمية لمحافظة القاهرة هنا

الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية.

في الخانة المخصصة يتم إدخال رقم الجلوس.

يتم الضغط على زر البحث وسوف تظهر النتيجة مباشرة.

عليكم الانتظار قليلا لتحميل النتيجة بسبب الضغط الشديد الذي يحدث في وقت الإعلان عنها.