قريبا|| استخرج نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر موقع المديرية

نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 نرصدها لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج”، حيث يعيش الآن جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالشرقية حالة من الترقب والانتظار لحين إعلان نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وعبر مقالنا اليوم سوف يكون لنا متابعة مستمرة حول أخر ما يطرأ من جديد حول نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني، كما سنقوم بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الشرقية.

نتيجة إعدادية الشرقية 2019

من خلال تصريح له، أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم ب الشرقية الدكتور/ رمضان عبد الحميد، أن عدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا اختبارات أخر العام للصف الثالث الإعدادي بلغ 118ألف و981 طالب وطالبة، وقد تم توزيعهم على 644 لجنة مقسمين على 20 إدارة تعليمية.

وأكد رمضان على أن لجان كنترولات الإعدادية أوشكت على الانتهاء من أعمال تصحيح وتجميع ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي، مشيراً إلى أن موعد إعلان نتيجة إعدادية الشرقية كاد أن يقترب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 – الشرقية

عبر موقع بوابة الشرقية الإلكترونية يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتمادها من السيد المحافظ ممدوح غراب.

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019

في حال عدم الاستطاعة من الوصول إلى نتيجتك، يرجى وضع تعليق أسفل المقال متضمن رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني 2019.