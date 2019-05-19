قريبا: نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة نتائج تعليم أساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 نتابع معنا عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2019، ونشير إلى أن جميع الطلبة والطالبات انتهوا من أداء اختبارات آخر العام الدراسي يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو الجاري، وقد تمت الامتحانات في منتهى دقة ولم يتم تلقي أي شكوى أمنية أو شكوى من صعوبة الامتحانات على مدار فترة امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كافة الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للقاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019

الجدير بالذكر أ امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثالث محافظة القاهرة بدأت يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 واستمر على مدار 6 أيام لتنتهي يوم الخميس 16 مايو الجاري، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الكبرى أن جميع امتحانات الصف الثالث الإعدادي جاءت في مستوى الطالب العادي ولم يتم تلقي أي شكاوى سواء من أولياء الأمور أو الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019

بدأت لجان كنترولات أعدادية القاهرة في أعمال التصحيح ورصد وتجميع درجات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 مايو، وسط الالتزام بتعليمات مشددة في تحري الدقة أثناء التصحيح وتجميع الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه دون وقوع أي ظلم على أي طالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2019

يمكن لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم عبر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بالضغط هنا ومن ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة.