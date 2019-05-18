“قريبا” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية  الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر monofeya.gov.eg 

نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني نرصدها لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” وخاصه بعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظه المنوفية، و سوف يبدأ كل من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنوفية 2019، لذا خصصنا مقالنا اليوم تناول كافه الأمور المتعلقة نتيجة إعدادية المنوفية الترم الثاني 2019.

نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني

ينتظر جميع طلاب وطالبات مرحلة إنهاء التعليم الأساسي موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019، حيث من المتوقع أن لا تستغرق ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سوى أيام قليلة، ومن خلال موقعنا سيكون لنا متابعة نوافيكم من خلالها بكل ما هو جديد حول نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني.

وعبر بوابة وزارة التربية والتعليم محافظة المنوفية سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 حيث ستكون متاحة أمام جميع الطلاب للاستعلام عن نتائجهم وذلك عبر اتباع الخطوات التالية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي يجب ابتاع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم محافظة المنوفية بالضغط هنا

كتابة جميع البيانات المطلوبة “الرقم القومي الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته “الرقم القومي موجود في أعلى شهادة الميلاد”.

نختار المرحلة الإعدادية.

ومن ثم اختيار الصف الثالث

ويلي ذلك نختار 2019

ومن ثم نختار الفصل الدراسي الثاني – أو أخر العام

وأخيراً الضغط على عرض النتيجة.

أفضل الأمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.