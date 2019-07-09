“قريبا” نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 عبر بوابه الازهر الالكتروني لطلاب الثالث الثانوي ازهر علمي وأدبي

تتابعون في هذه المقالة كافة الأخبار والتفاصيل الحصرية حول نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 عبر بوابه الازهر الالكتروني التعليمي azhar results للدور الأول، وذلك لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الازهري للشعبة العلمية والأدبية، فقد انتهت جميع الكنترولات من أعمال التصحيح لأوراق الطلاب في الشعبتين، وقد تم بالفعل تحديد العشرة الأوائل علي الثانوي الازهري، ويجري خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية الازهرية الدول الأول بالاسم ورقم الجلوس، كما يتم الإعلان عن نسب النجاح واسماء الأوائل، وذلك بعد أن يتم إعتماد النتيجة من شيخ الأزهر بالقاهرة، تابعونا للمزيد.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019

لم يتم تحديد رسميا موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 الدور الأول، لكن الشيخ صالح عباس قد أكد أن نتائج الازهر لطلاب الثانوي مبشرة بالخير بالفعل، ونسب النجاح مرتفعة ولم يوجد أي شكاوي من الامتحانات، ويجري حاليا مراجعة الأوراق الامتحانية ومراجعة التصحيح للتأكد من خلو أوراق الطلاب من ايه اخطاء ولضمان حق كل طالب.

بوابه الازهر الالكتروني

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول والثاني عبر بوابه الازهر الالكتروني حيث يقوم الطالب بالاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عن نتيجة الثالث الثانوي علمي وادبي، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول علي رابط بوابه الازهر الاكتروني إختبار المرحلة الثانوية والشعبة إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخخصصة له والتأكد من الرقم النقر علي “عرض النتيجة

بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات

تابع هذه المقالة للمزيد حول بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات لمعرفة أخر أخبار نتيجة الثانوي الازهري الدور الأول وأسماء الأوائل فور الإعلان عنها ونسبة نجاح الطلاب في جميع المحافظات للشعبتين علمي وادبي.