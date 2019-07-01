قطاع التعليم الفني “التجاري والصناعي والزراعي”: نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية fany.moe

تقدم البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رسمياً، حيث يتم الآن رفع النتائج عليها إلكترونياً منذ انتهاء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عصر اليوم 1 يوليو 2019، وقد تم خلاله اعتماد نسبة نجاح الطلاب ووصلت 62% وتم إعلان أسماء أوائل الطلاب رسمياً وقد أصبح الأوائل 31 اسم للطلاب والطالبات، منهم 24 طالبة، و7 طلاب، وتهنئ وزارة التربية والتعليم الفني أبناءها الناجحين وتتمنى لهم دوام التفوق والنجاح، بينما الطلاب الذين سيقوموا بتأدية امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 تدعوهم للاجتهاد أكثر للتمكن من النجاح وعدم الرسوب مرة أخري.

يمكن لكافة الطلاب في جميع محافظات الجمهورية الاستعلام عن نتيجة دبلوم التجارة ودبلوم الصنايع، ومختلف النتائج الآن من خلال الروابط التي نرفقها إليكم، نتمنى لكم مزيداً من التفوق والنجاح، ومن تواجهه مشاكل يمكنه التواصل معنا من خلال التعليقات بنهاية التقرير.

قطاع التعليم الفني نتيجة الدبلومات 2019 بالاسم

ظهر إلينا من خلال النسب التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لنجاح الطلاب بالنظامين خمس سنوات وثلاث سنوات، أن نسب النجاح مرتفعة في الدبلومات الفنية 2019 عن العام الماضي، ماعدي الدبلوم الفندقي حيث نزل وتراجع عن العام الماضي بنسبة كبيرة وصلت إلي 68 بالمئة عن العام الماضي، بينما نتائج دبلوم صنايع ودبلوم تجارة، ودبلوم زراعة قد أثبتوا جديتهم وحصلوا علي نسب مرتفعة، ويمكنكم الاستعلام عن نتائجكم من خلال الروابط التي نرفقها إليكم الآن من مركز المعلومات للثانوي الفني.

كيفية استعلام نتيجة الدبلومات الفنية

يجب عليكم للاستعلام عن النتيجة الدخول علي أحد الروابط السابقة، وبعد الولوج إليه لاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني عليكم إدخال رقم الجلوس، وتحديد الشعبة التابعين لها، وسيمكنكم الحصول علي النتيجة، ومن يرغب في الحصول علي النتيجة فور تواجدها يمكنه ترك تعليق ببياناته.

يجب علي جميع الطلاب تحري الدقة في بحثهم عن النتيجة، حيث أننا نوفر إليكم رابط مباشر من أجل الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني من بوابة التعليم الفنى، فكل ما عليكم هو اتباعها بدقة.