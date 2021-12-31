“قطر”.. قرار هام من وزارة التربية والتعليم مع بداية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة قطر عن قرار هام صدر بخصوصه بيان رسمي نُشر منذ قليل، حيث قالت الوزارة في بيانها، أنه حرصا على سلامة الجميع، ونظرا للظروف المتعلقة بكورونا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد التعليم عن بعد لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور الطلبة في كل المدارس ورياض الأطفال (لمدة أسبوع واحد فقط) بداية من الأحد 2 يناير 2022.

كما قررت وزارة التربية والتعليم استمرار حضور الكادر التعليمي والإداري لكل المدارس ورياض الأطفال، كما ناشدت الوزارة أولياء الأمور متابعة أبنائهم وبناتهم لتلقي الحصص الدراسية عبر التعليم عن بُعد خلال هذا الأسبوع.

