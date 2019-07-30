قواعد وموعد فتح باب تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2019 .. وطريقة التسجيل في خدمة تقليل إغتراب الجامعات 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تحويلات الطلاب لتقليل الاغتراب بتنسيق 2019 ، وقد حددت ذلك عقب الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لسنة 2019، وذلك خلال الأسبوع القادم وتم تحديد نسبة 10% فقط لتحويل الطلاب وذلك للمرحلتين الأولى والثانية، وسوف يتم يتبعها بعد ذلك بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب مرة أخرى بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.

وقد أكد المشرف على تنسيق الجامعات/ السيد عطا، أن الطالب يحق له تقدم بطلب لتقليل الاغتراب في حالة ترشحه لمكان بعيد عن نطاقه الجغرافي، ويحق للطالب اختيار المكان المناظر له ولا تراجع للطالب في حالة قبول طلب التحويل المُقدم سابقاً، لذلك يجب على جميع الطلاب اختيار مكان الجامعة أو المعهد بعناية شديدة اثناء تقديم طلب تقليل الاغتراب.

أهم قواعد تقليل الاغتراب لتنسيق الجامعات 2019م:

وضح موقع تنسيق الجامعات 2019 الهدف الأساسي لتقليل اغتراب الطلاب، وهو أن يلتحق بكلية في مجال نطاقه الجغرافي في منطقة ( أ ) وليس إعادة ترشيحه أو تغيير رأى الطالب، ولذلك ينطبق على جميع طلاب الثانوية العامة الذين أدوا رغباتهم بالمرحلة الأولى الذين ظهرت نتائجهم خلال الأيام الماضية، أو الذين سوف يؤدون رغباتهم بالمرحلة الثانية والثالثة، ويجب على الطالب الالتزام بخطوات اختيار الجامعة طبقا للتوزيع الجغرافي، من خلال الإطلاع على قواعد تقليل إغتراب الجامعات 2019 جيداً، سواء التحويل لكلية مناظرة أو التحويل لكلية غير مناظرة، ويجب الطالب أن يتعرف على:

1- تعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاق جغرافي واحد، وهي تضم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، وجميع الكليات التابعة لهم.

2- كليات التخطيط العمراني بالقاهرة، وكليات اللغات والترجمة بجامعة أسوان، وكلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية، وشعبة علوم زراعية، من الكليات الفريدة على مستوي الجمهورية وليس لها مناظر.

3- كلية الهندسة بمنوف، والتعدين بالسويس، وهندسة البترول، هي كليات مناظرة لجميع كليات الهندسة على مستوى الجمهورية ويحق فقط لطلاب ثانوية عامة المستجدين والمرشحين لتلك الجامعات الانتقال منها أو إليها.

4- كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، هي كلية مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية على مستوي الجمهورية.

جميع الكليات المناظرة يتم قبول التحويل منها واليها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي ومحل إقامة الطالب.

طريقة التسجيل في تقليل اغتراب الجامعات 2019:

1- الدخول إلى خدمات مكتب التنسيق.

2- الضغط على تقليل الاغتراب 2019.

3- تسجيل الاسم ورقم الجلوس والرقم السري.

4- تسجيل الكلية أو الجامعة أو المعهد المراد التحويل إليها.

5- الضغط على تقديم.

سوف يتم تفعيل خدمة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، خلال الفترة القادمة وسوف تظهر نتائج تقليل الاغتراب بعد أسبوع من التسجيل في خدمة التحويل وتقليل الاغتراب 2019.