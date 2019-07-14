كافة المعلومات الخاصة بالإلتحاق بجامعة 6 أكتوبر ” مصاريف الجامعة – الأوراق المطلوبة للتقديم – تنسيق الكليات بها “

تعتبر جامعة 6 اكتوبر، من أبرز الجامعات الخاصة التي تحظى بثقة وإحترام عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة مساء أمس السبت، بدأت على الفور عمليات البحث عن تنسيق جامعة 6 اكتوبر، وكذلك مصاريف الكليات بها في العام الدراسي الجديد 2019/2020، والذي من المقرر بدايته في شهر سبتمبر المقبل، ومن خلال تلك المقالة سنقوم بتوفير كل ما يبحث عنه الطلاب،تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

والجدير بالذكر أن مصادر موثوقة من داخل الجامعة، أكدت بأن الجامعة سوف تبدأ في إستقبال طلبات الإلتحاق بها مع فتح باب التنسيق، والذي من المتوقع بأن يفتح يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو الجاري.

شروط وأوراق التقديم في جامعة 6 اكتوبر

جاءت الأوراق المطلوبة للإلتحاق في جامعة 6 أكتوبر على النحو التالي:

صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر بالنسبة للطلاب من الخاريج

أصل شهادة الميلاد وشهادة الثانوية العامة

6 صور شخصية

نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط

إحضار موقفه من التجنيد + خطاب السحب من الجامعة المقيد بها، في حالة كان الطالب يدرس في جامعة أخرى من قبل.

مصاريف جامعة 6 اكتوبر 2019-2020

وأعلنت مصادر مسؤولة ومطلعة منذ قليل عن بعض تفاصيل مصاريف جامعة 6 أكتوبر قبل شهور من بداية العام الجامعي الجديد، وذلك فور إعلان نتيجة الثانوية العامة ومع قرب فتح باب تنسيق الكليات الحكومية والخاصة من قبل وزارة التعليم العالي بعد نحو 48 ساعة من الآن.

وبالحديث عن مصاريف جامعة 6 اكتوبر 2019-2020، فقد جاءت على النحو التالي:

مصاريف كلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، قد وصلت لحو 20.000 جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان داخل جامعة 6 اكتوبر قد وصلت إلى 51.000 جنيه.

مصاريف كلية الطب والجراحة في جامعة 6 أكتوبر 65.000 جنيه.

مصاريف كلية الهندسة في جامعة 6 أكتوبر قد وصلت لنحو 36.000جنيه.

مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب في جامعة 6 اكتوبر قد نحو 18.000 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة 6 اكتوبر 40.000 جنيه.

تنسيق جامعة 6 اكتوبر للعام الجامعي 2019-2020

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة لهذا العام، ومن بينهم جامعة 6 أكتوبر، وذلك من أجل تنظيم عملية القبول والإلتحاق بالكليات والمعاهد الخاصة، وقد جاء تنسيق جامعة 6 اكتوبر على النحو التالي: