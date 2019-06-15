كشف نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل في جميع الولايات الجزائرية بوزارة التربية الوطنية بالجزائر

يمكن “استظهار” نتائج السانكيام 2019 عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر علي شبكة الأنترنت، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 حتي يطمئنوا عن مستوي أولادهم في الحصول علي درجات نتائج التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل، وذلك من خلال زيارة الرباط الإلكتروني cinq.onec.dz، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط النتيجة الإلكتروني لمعرفة حصيلة نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل للفصل الثاني فرجاء تابعونا.

انتهي جميع تلاميذ الابتدائي من امتحانات الشهادة الابتدائية الجزائرية منذ قرابة أسبوغ حيث يشغل الكثير من الطلاب توقيت استظهار نتيجة السانكيام حيث ستعلن الوزارة التعليمية عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتعرف كل طالب وطالبة علي النتيجة من خلال استخدام الرقم التسجيلي الخاص بهم إلكترونيا.

كشف نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل

من المتوقع بان ترفع نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر علي الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائري حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2018/2019 في جميع الولايات الجزائرية، حيث من السهل الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام بكل سهولة من ثم يبحث عن درجات النتيجة من خلال استخدام الرقم التسجيلي فقط من ثم النقر علي أيقونة استظهار، وختاما تتمني أدارة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.