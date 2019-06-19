كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي السنة الخامسة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019، بعد ظهور نتائج السنة الخامسة ابتدائي، وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوابة نتائج السانكيام cinq.onec.dz سيتاح لأولياء الأمور سحب كشوف النقاط للتلاميذ والتلميذات برقم التسجيل، من اجتازوا بنجاح نتائج الدور الأول من شهادة التعليم الأساسي، للتعرف على التفاصيل بالدرجات بعد استخراج معدلات النجاح، كما يمكن التواصل مع المؤسسات التربوية أو المدارس للحصول على النتائج.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية ووفق التصريحات التي صدر عن وزير التربية عبد الحكيم بالعابد، أعلنت عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 يوم الأحد الماضي في الوقت المحدد، وتسابق الطلاب وأولياء الأمور بالدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، من أجل استظهار المعدلات التي تحصل عليها التلاميذ حتى يتم سحب استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019 من رابط نتائج السانكيام برقم التسجيل.

طريقة استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي

وزارة التربية الوطنية توفر خدمة استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019، وذلك بعد مرور بضع ساعات قد تقارب 72 ساعة حتى يتم انتهاء حالة الضغط نتيجة كثافة الاستعلام، وبالتالي يتحصل الطالب على تفاصيل نتائجه في جميع الواد التي تم الامتحان بها.

ادخل على موقع الديوان الوطني رابط نتائج السانكيام.

ادخل رقم التسجيل.

اضغط على استظهار وسيتاح لك استخراج كشف النقاط.

موقع الديوان الوطني للامتحانات كشوف النقاط

بوابة نتائج طلاب الجزائر الرسمية من خلال خدمات نتائج الامتحانات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، سيوفر سحب كشف نقاط السنة الخامسة ابتدائي برقم التسجيل لنتائج نهاية العام الدراسي 2018-2019 .