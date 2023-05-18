كليات جامعة عبدالله السالم.. ثلاثة تمنح شهادة البكالوريوس تبدأ مع الموسم الدراسي 2024/2023

وافق مجلس الجامعات الحكومية، على إنشاء ثلاث كليات في جامعة عبدالله السالم الجديد بالكويت، والتي تبدأ الدراسة فيها رسميًا من سبتمبر القادم، كما اعتمد المجلس التقويم الدراسي للجامعة، كما حدد الأعداد التي سيتم قبولها في كليات الجامعة الجديدة للعام الدراسي القادم.

كليات جامعة عبدالله السالم 2024

كما أعلن مجلس الجامعات الحكومي بالكويت ان كليات جامعة عبدالله السالم الجديدة سوف تمنح للمتخرجين منها شهادة البكالوريوس، كليات وتخصصات الجامعة هي:

– كلية الحوسبة والنظم: تخصصات تلك الكلية 4 تخصصات وهي: هندسة أنظمة الكمبيوتر، هندسة الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

– كلية الهندسة والطاقة: تلك الكلية تضم 3 تخصصات وهي: هندسة الأجهزة الطبية الحيوية، هندسة الروبوتات والميكاترونكس، هندسة أنظمة الطاقة.

– كلية إدارة وريادة الأعمال وتخصصاتها هي: إدارة الأعمال والتسويق والتوريد والعمليات اللوجستية.

اختبارات قبول جامعة عبدالله السالم

توجد اختبارات قبول لدخول كليات جامعة عبدالله السالم الجديدة، وسوف تكون في اللغة الإنجليزية والرياضيات، على أن تستقبل الجامعة في العام الدراسي الأول لها 2024/2023 عدد 600 طالب وطالبة.