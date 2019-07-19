نظام الدراسة في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني

تعد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني أحد الكليات المهمة اليوم تتواجد الكلية في جامعة القاهرة فقط كما يوجد لها قسم خاص في كلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعد الكلية المتواجدة في جامعة القاهرة أحد الكليات المتكاملة ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط بأكمله.

كلية التخطيط الإقليمي والعمراني

تمنح كلية التخطيط الإقليمي والعمراني شهادة البكالوريوس في التخطيط الإقليمي والعمراني، كما تمنح درجة الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص، وللكلية برامج مشتركة مع معهد التخطيط العمراني في مدينة باريس وعددًا من الجامعات الأمريكية، والكلية متواجدة في مصر منذ عام 1978م.

حيث تم إنشاءها في إطار برنامج التعاون المتبادل بين إيطاليا ومصر وبدأت الدراسة الفعلية فيها عام 1978م، وتخرجت أول دفعة عام 1983م.

شروط الالتحاق بكلية التخطيط العمراني

تقبل كلية التخطيط العمراني طلاب الثانوية العامة الشعبة الرياضية ولا يوجد فيها لامتحان لقياس القدرات، ونظام الدراسة فيها يعتمد على الساعات المعتمدة لمدة عشر فصول دراسية يتم تقسيهم على مستويات (المستوى التمهيدي، المستوى الأساسي، المستوى التخصصي).

في المستوى التمهيدي يدرس الطالب عشرين مادة إجبارية وخمس مواد اختيارية من مجموع تسع مواد، والحد الأدنى للساعات هو 72 ساعة، أما في المستوى الأساسي الحد الأدنى 54 ساعة يدرس الطالب 13 مادة إجبارية وثلاث مواد اختيارية من أصل 9 مقسمين على ثلاث فصول دراسية، وفي المستوى التخصصي يدرس الطالب في أحد أقسام الكلية المتخصصة على مدار ثلاث فصول دراسية بحد أدنى 51 ساعة.

أقسام كلية التخطيط الإقليمي والعمراني

قسم التنمية الإقليمية.

قسم التخطيط العمراني.

قسم التصميم العمراني.

قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية.

يتسع المجال أمام المتخرجين من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني للعمل داخل الوزرات وأهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق وكذلك في المجتمعات العمرانية وجميع الإدارات التابعة لها، والمكاتب الاستشارية في كافة محافظات الجمهورية، تنسيق عام 2018-2019 جاء 92.68%، وتوقعات تسيق العام من 93%-94%.