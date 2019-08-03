كلية التعليم الصناعي.. شروطه ونظام الدراسة بها وأماكن كلية التعليم الصناعي في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تعتبر كلية التعليم الصناعي من أكثر الكليات إقبالا بعد كلية الهندسة بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات، حيث تتنوع أقسامها مثل كلية الهندسة ما بين الميكانيكا والكهرباء والاتصالات والالكترونيات والعمارة والتبريد والتكييف، وهى منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وهى تعطى شهادة البكالوريوس للمتخرج ويرغب الالتحاق بها بعض طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبعض طلاب الدبلومات الفنية شعبة صناعي من خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2019.

عند بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة وبدء تنسيق الدبلومات الفنية 2019، يجب على جميع الطلاب الذين يرغبون بالالتحاق بكلية التعليم الصناعي، باختيار كلية التعليم الصناعي في جميع الخانات الفارغة واختيار كلية التعليم الصناعي في جميع أنحاء الجمهورية تباعاً من الأقرب إلى الأبعد، وسوف نضع لكم في هذه المقالة جميع المعلومات التي يود الطالب معرفتها عن كلية التعليم الصناعي، وأقسام الكلية، ومدة الدراسة بها.

أماكن كلية التعليم الصناعي على مستوى الجمهورية:

تنتشر كلية التعليم الصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعد جامعة حلوان من اشهر الجامعات التي تمنح طلابها شهادة بكالوريوس التعليم الصناعي، وسوف يتم فتح قائمة جميع فروع كلية التعليم الصناعي أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية بشكل كامل عند بدء الطالب بالتنسيق 2019 ، من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية وأما عن فروع كلية التعليم الصناعي فهي كالأتي:

1- كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان.

2- كلية التعليم الصناعي جامعة السويس.

3- كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف.

4- كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج.

تخصصات كلية التعليم الصناعي:

يدرس طالب كلية التعليم الصناعي جميع مواد كلية الهندسة بطريقة عملية أكثر، وتتم الدراسة بكلية التعليم الصناعي باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف المواد، ويبدأ تخصص الطالب طبقا لمجموع درجاته بالفرقة الأولى وتتعدد تخصصات طلاب كلية التعليم الصناعي كالاتى:

1- تخصص ميكانيكا : وهو يضم إنتاج وتبريد وتكييف.

2- تخصص كهرباء : وهو يضم قوى وآلات كهربائية والكترونيات.

3- قسم إنشاءات مدنية ومعمارية.

4- قسم النسيج.

5- قسم الأجهزة الدقيقة ( جامعة بني سويف فقط).

6- قسم تكنولوجيا سيارات وجرارات (جامعة حلوان فقط).

ويحصل خريجي كلية التعليم الصناعي عند تخرجه من الجامعات السابقة على عضوية نقابة المهندسين التطبيقيين، وتتبع للوائح وقوانين مختلفة عن نقابة المهندسين.

نظام الدراسة بكلية التعليم الصناعي:

مدة الدراسة في كلية التعليم الصناعي هي( 4 سنوات) بجميع الجامعات، يدرس الطالب بأول سنة الفرقة الأولى جميع المواد من كافة الأقسام ويتم تحديد اختياره طبقاً لمجموع درجاته بالفرقة الأولى، من خلال التنسيق بعد ذلك، وتعتبر سنة رابعة هي سنة البكالوريوس ويتم التخرج من خلال نجاحه في مشروع التخرج واجتيازه الاختبارات النظرية والعملية بتلك السنة.

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شروط الالتحاق بكلية التعليم الصناعي:

1- من خلال تنسيق رغبات الطالب الإلكتروني، وحصوله على المجموع الذي يؤهله للالتحاق بها.

2- اختيار كلية التعليم الصناعي من خلال نطاق الطالب الجغرافي.

3- اجتياز الطالب الكشف الطبي.