كلية الشرطة 2019-2020 موعد تقديم الضباط المتخصصين وشروط القبول في كلية الشرطة والتخصصات “بنين وبنات”

نتابع معكم تفاصيل كلية الشرطة 2019-2020 وكافة الأخبار حول موعد تقديم كلية الشرطة وأيضا شروط التقديم الإلكتروني للبنين والبنات، فقد تم الإعلان بالفعل عن موعد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك للبنات الراغبات في التقديم في كليات الشرطة وأيضا البنين، كما تم تحديد شروط ومواعيد التقديم في دفعة الضباط المتخصصين لعام 2019، وسنتابع معكم كافة التفاصيل حول البيانات المذكورة وأيضا الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الشرطة وموعد بدء التقديم وموعد إغلاق باب التقديم في كلية الشرطة 2020 والتخصصات الجامعية بالكلية.

موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2019

تم تحديد موعد تقديم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2019 علي أن يبدأ يوم 20 يوليو 2019 حتي 13 أغسطس 2019 ولمدة 17 يوم متواصلين، ثم يتم إغلاق باب تقديمات كلية الشرطة

شروط القبول في كلية الشرطة

أن يكون المتقدم مصري من أب وأم مصريين وألا يكون حاصل علي أي جنسية أخري ولا ينوي للحصول علي جنسيات اخري.

الحصول علي الشهادة الثانوية عامة/أزهري/فني/دبلوم اجنبي/معادلة للعام الحالي 2019 أو للسنوات السابقة بشرط ألا تتعدى عام 2016

ألا يكون الطالب قد تم الحكم عليه مسبقا في اي جرائم موضوعة في قانون العقوبات أو اي جرائم خاصة بالحريات وإخلال الشرف والأمانة، أو تعرض اي من اقارب المتقدم لإحدى الجرائم السابقة.

ألا يكون الطالب قد تم فصله تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية

ألا يكون متزوجا قبل التقديم ولا يتزوج أثناء سنين دراسته

ألا يزيد سن الطالب في الأول من أكتوبر عن 22 عام

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم

اجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول في كليات الشرطة

أن يكون الطالب حاصل علي 70% كحد أدني للقبول في كليات الشرطة “يمكن أن يتم تغيير تنسيق كلية الشرطة”

أكاديمية الشرطة 2020

أكاديمية الشرطة تقبل الطلاب المصريين المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، لكن يجب أن يتم تقديم ما يثبت التحاقه بتلك الكلية، كما يجب مراعاة النسبة المئوية ألا يكون مجموع الدرجات لا يقل عن 65% في الأعوام السابقة من الكلية.

يجب علي من تخرج من كليات الشرطة العمل في خدمة الوزارة بعد التخرج، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، وإذا لم يتم التنفيذ يلتزم الطالب برد ضعف نفقات الدراسة في الكلية والتي وفرتها الكلية للطالب، وإذا ترك الطالب دراسته بعذر غير مقبول، يجب أن يتم دفع كافة الأموال التي أنفقتها الكلية والتي تحملتها وزارة الداخلية خلال فترة دراسته.

الأوراق المطلوبة لتقديم كليات الشرطة عبر موقع أكاديمية الشرطة المصرية

صورة البطاقة الشخصية الوجه الأمامي والخلفي

أصل شهادة اتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها

بيان الدرجات الخاص بالطالب بالمرحلة الثانوية العامة

اصل شهادة الميلاد حديثة

قيد عائلي للوالد صفحة 14

صورة من شهادات التفوق الرياضي “إذا توفر”

أصل القيد مختوم من إدارة الكلية أو المعهد “إذا كان الطالب قد التحق بإحدي الكليات”

صورة بطاقة ولي الأمر الوجه الأمامي والخلفي

شهادة مؤهل الوالد أو بيان درجاته “إن توفر”

صورة بطاقة الوالدة الوجه الأمامي والخلفي

صورة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الوصي في حال وفاة الوالد فقط.

صورة للوالدين في كارت طولي يجمعهم الاثنين معاً، وإذا كان الأب أو الأم مسافرين يتم تصوير كل فرد بمفرده ويتم وضع الصور بجوار بعضهم، ويجب توضيح السبب خلف الصورة سواء كان سفر الأب أو الانفصال.

صورة من مستندات المدخرات والأملاك والأسهم للوالد أو الوالدة

تخصصات كلية الشرطة 2020 دفعة الضباط المتخصصين من عام 2017 حتى 2019

شعبة الطب

طب بشرى ذكور طب أسنان ذكور طب بيطري ذكور علاج طبيعي ذكور واناث تمريض ذكور واناث صيدلة ذكور

كما مطلوب خريجين طب بشري من حاملي الدكتوراه والماجستير أمراض (صدرية- قلب – كلى – جراحة مخ واعصاب – نساء وولادة – أنف واذن وحنجرة).

التخصصات الجامعية المطلوبة في كلية الشرطة 2019 من خريجي كلية الهندسة ذكور فقط.

هندسة مساحة. هندسة مدني. هندسة معمارية. هندسة كهرباء قوى. هندسة اتصالات وإلكترونيات. هندسة حاسبات ومعلومات. هندسة بحرية. هندسة ميكانيكا سيارات.

تخصصات مطلوبة في كلية الشرطة 2019 من كليات أخرى: