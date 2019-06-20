“كل التفاصيل” عن التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات التقديم وأماكن سحب الملفات من مختلف محافظات الجمهورية يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن مدارس التمريض العسكري وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، لتزداد عمليات خلال الفترة الأخيرة لتتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر “جوجل”، حيث أصبحت الثانوية العامة كابوس لدى الكثير من الآباء والأمهات الأمر الذي كان من شأنه البحث عن بديل للثانوية العامة والذي يتمثل في مدارس التمريض العسكري.

تساؤلات عديدة أصبحت موجودة بالساحة حاليًا عن شروط وموعد وأماكن سحب ملفات التقديم في التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات، بعدما أصبحت مدارس التمريض العسكري المفر الأمثل لدي الطلبة والطالبات من تجربة الثانوية العامة.

أماكن سحب ملفات التقديم في التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات

تشغل أماكن سحب ملفات التقدم للتمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات تفكير عدد كبير من الآباء والأمهات بجميع المحافظات المختلفة، إلا أن هناك العديد من أماكن سحب ملفات وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الملفات على مستوى الجمهورية، وهى على النحو التالي:

– المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث في منطقة المعادى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة. – المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي. -مدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، إضافة إلى المعهد الصحي إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب. – المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. – المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث “مستشفي مصطفى كامل العسكري” – المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج.

بداية ونهاية التقديم في التمريض العسكري 2019/2020

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد تقديم الأوراق والملفات المطلوبة للإلتحاق بالمدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات، والتي سوف تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل لتستمر حتى يوم الخامس عشر من أغسطس، على أن يكون أخر موعد للتقديم هو يوم الرابع والعشرون من شهر أغسطس، وذلك للإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات.