كل التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للثانوية العامة.. موعد إعلان النتيجة والحد الأدنى للقبول في الكليات ورابط القبول

ينشر موقع كلمة دوت أروج كل التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019، وموعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ورباط معرفة الكلية التي قبل فيها الطالب.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد الساعة 10.30 صباحا في مقر ديوان عام المحافظة بحضور الوزير الدكتور خالد عبد الغفار للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 والحدود الدنيا للقبول في كليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان وكليات الأدبي مثل الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

وخلال المؤتمر الصحفي سيتحدث وزير التعليم العالي عن إحصائيات وأرقام خاصة بتنسيق المرحلة الأولى وعدد الطلاب الذي سجلوا رغباتهم من خلال موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية والحد الأقصى لقبول الطلاب في كليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان وقدرتهم الاستيعابية على قبول الطلاب والذي يترتب عليه تحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية.

جدير بالذكر أنه بحسب بيان وزارة التعليم العالي فإن 142 ألف و 750 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019 من خلال موقع التنسيق والذي تتوافق درجاتهم مع الحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة للمرحلة الأولى الذين بإمكانهم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق خلال 6 أيام.

تنسيق المرحلة الأولى 2019 علمي علوم ورياضة

كان من لهم حق تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من حصلوا على 398 درجة فأكثر من طلاب علمي علوم وبنسبة 97.07%، والذين يبلغ عددهم 30152 طالبا وطالبة، وكذلك للحاصلين في ثانوي علمي رياضة 398 درجة فأكثر بنسبة 95% والذين يبلغ عددهم 14690 طالبا وطالبة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحد الأنى للقبول في كلية الطب سيكون 404 درجة بنسبة 98.5%، والحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان ما بين 98% و 98.2% اما كلية الصيدلة فيكون الحد الأدنى لها حوالي 400 درجة أو 401 درجة، بنسبة 97.6% و 97.8%.

تنسيق المرحلة الأولى 2019 أدبي

وكان طلاب الشعبة الأدبية الذين لهم حق تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019 من حصلوا على مجموع 328 درجة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 98471 طالبا وطالبة أي بنسبة 80%.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حوالي 96%، وكلية الإعلام سيكون الحد الأدنى للقبول فيها ما بين 95.8% إلى 96%.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2019

وينشر موقع كلمة دوت أورج رابط معرفة نتيجة القبول في الكليات لطلاب المرحلة الأولى 2019 في الثانوية العامة ممن سجلوا رغباتهم في موقع التنسيق خلال المدة التي حددتها وزارة التعليم العالي من خلال مكاتب التنسيق في الجامعات أو من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

رابط موقع التنسيق لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة معرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها سواء كانت كلية طب أو صبدلة أو طب أسنان إذا كانوا من طلاب علمي علوم، او كلية هندسة إذا كانوا من طلاب علمي رياضة، أو كلية اقتصاد وعلوم سياسية وإعلام إذا كانوا من شعبة أدبي من خلال موقع التنسيق.