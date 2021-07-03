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كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021؟

بواسطة أمين إبراهيم

معرفة “نتائج شهادة التعليم المتوسط” أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بدولة الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انتهى طلاب وطالبات التعليم المتوسط من الامتحانات في كل الولايات الجزائرية، ومنذ ذلك الحين يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجة شهادة البيام الجزائر 2021، خاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر عن اقتراب موعد الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من الأعمال الخاصة بعملية التصحيح والمراجعة، ليتمكن الطلبة من استخراج كشف النقاط والمعدلات والدرجات النهائية، وسنعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021؟

1 موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر
2 رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2021

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر

ووفقًا للتقديرات الأولية فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بطلاب وطالبات التعليم المتوسط عبر المواقع الرسمية في الأسبوع الأول من يوليو 2021، حيث يمكن للطلبة الدخول على رابط موقع البيام والاستعلام عن النتائج لكافة المترشحين متمدرسين وأحرار، والذين قد وصلت أعدادهم هذا العام إلى نحو “625223”، وأدوا جميعًا الامتحانات في ظل تطبيق الحكومة الجزائرية كافة الاجراءت الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2021

وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن “نتائج شهادة التعليم المتوسط” الجزائر عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو الأتي:

  1. في البداية يجب الدخول على رابط موقع وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
  2. ثم تختار الدخول إلى “نتائج البيام”.
  3. ثم تكتب البيانات المطلوبة للاستعلام.
  4. وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “استعلام” لتتمكن من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2021 حسب رقم التسجيل الخاص بجميع الطلاب والطالبات في دولة الجزائر.
أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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