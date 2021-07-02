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كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2021 فضاء التعليم الإلكتروني

بواسطة عزت محمد
كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2021

قامت وزارة التعليم الكويتية خلال الفترة الماضية بإطلاق بوابة الكويت التعليمية وهي البوابة التي توفر من خلالها الكثير من الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب في جميع انحاء الكويت، ومن اهم هذه الخدمات هي خدمة الحصول على الدروس التعليمية المختلفة لجميع المراحل الدراسية الكترونيا من خلال البوابة التعليمة، حيث اعلنت عن توفير كافة المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب لتسهيل الحصول عليها واتمام العملية التعليمية بشكلٍ طبيعي في ظل استمرار جائحة كورونا التي تعطل من سير العملية التعليمية بشكل طبيعي، ومع ازدياد رغبة الطلاب في هذا التوقيت سوف نستعرض الان من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية للحصول على الخدمات التعليمية المختلفة المتعلقة بالطلاب للعام الدراسي الجديد.

1 بوابة الكويت التعليمية لخدمات الطلاب التعليمي 2021
2 كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2021

بوابة الكويت التعليمية لخدمات الطلاب التعليمي 2021

زودت وزارة التعليم الكويتية البوابة التعليمية التي قامت بإطلاقها خلال الفترة الماضية بالكثير من الوسائل المختلفة التي يحتاج اليها الطلاب وكذلك اعضاء هيئة التدريس على حد سواء، وذلك لكي يتم تسهيل التعامل مع الموقع الالكتروني بسهولة من اجل الحصول على الخدمات المختلفة التي توفرها الموقع للطلاب واعضاء هيئة التدريس كذلك.

كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2021

كيفية التسجيل في بوابة الكويت التعليمية 2021

اكدت وزارة التربية الكويتية انه من الممكن لكافة الطلاب اجراء التسجيل في بوابة الكويت التعليمية الكترونيا بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

  • في البداية يتم الدخول الى بوابة الكويت التعليمية مباشرةً تسجيل الخول.
  • يتم اختيار الحصول على كلمة السر من خلال الواجهة الخاصة بالموقع.
  • تحديد صفة المستخدم ما اذا كان طالب او من اعضاء هيئة التدريس.
  • ادخال المعلومات المطلوبة عن المستخدم والتي يتطلبها الموقع.
  • الضغط على ايقونة الحصول على كلمة المرور، وهي الكلمة التي سوف يتم استخدامها في عملية تسجيل الدخول.
عزت محمد

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