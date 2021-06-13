Take a fresh look at your lifestyle.


كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني

بواسطة عصام فطيم

ارتفعت عمليات البحث عن كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني بعد أن حددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع مخصص لعرض نتائج الفصل الثاني والأول لكل المراحل التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، لذا تجد الملايين من أولياء الطلاب والطالبات يبحثون عن رابط الموقع المحدد لعرض نتيجة الفصل الثاني على وجه الخصوص، وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الإنتهاء من تصحيح الإختبارات.

1 كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021
2 كشف نقاط الفصل الثاني 2021

كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 

كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني
فضاء الأولياء

تتمكن عزيزي ولي الأمر تسجيل الدخول إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 من خلال إتباع مجموعة بسيطة من النقاط وذلك كالتالي:

  1. الدخول إلي رابط موقع فضاء الأولياء.
  2. الضغط على (تسجيل جديد).
  3. كتابة البريد الإلكتروني.
  4. تسجيل كلمة سر تتذكرها جيداً.
  5. كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك.
  6. الموافقة على الشروط والأحكام.
  7. تسجيل بيانات ولي الأمر المطلوبة مثل (المهنة، المستوى التعليمي).
  8. النقر على أيقونة أبناء المتمدرسين.
  9. طبع استمارة التسجيل من الموقع.
  10. الذهاب بالاستمارة إلي المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب ومن ثم أخذ التوقيعات الخاصة ومن ثم يتم تفعيل الحساب الخاص به.

بعد ذلك يتمكن ولي الأمر الدخول من اي مكان إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 والاطلاع على نتائج الأبناء بسهولة ويسر.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

يتمكن الطالب وولي الأمر الاطلاع على نتائج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني من خلال عدة خطوات بسيطة تتم كالتالي:

  • الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ ( tharwa.education.gov.dz ) من اي متصفح من متصفحات الانترنت.
  • تسجيل كلمة المرور وإسم المستخدم.
  • كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.
  • الضغط على المرحلة التعليمية.
  • النقر على عرض النتائج

وصلنا إلي ختام شرح كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني.

عصام فطيم

عصام فطيم تخرجت من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 2012 قسم ميكانيكا أعشق مجال تطوير الذات وكتابة المقالات ومحرر صحفى لدى كثير من المواقع.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

التسجيل يبدأ يوم السبت.. تعرف على خطة البعثات الخارجية الكويت 2022/2021

أخبار التعليم

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات

أخبار التعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2021

أخبار التعليم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021

أخبار التعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021 برقم الجلوس

أخبار التعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 دبلوم تجارة

أخبار التعليم

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي وخطوات التسجيل لأولياء الأمور جميع المدارس

أخبار التعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أخبار التعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الثاني برقم الجلوس خلال أيام

أخبار التعليم

شروط القبول في كلية التقنية العالمية للطيران .. وخطوات التقديم في الكلية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.