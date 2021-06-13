ارتفعت عمليات البحث عن كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني بعد أن حددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع مخصص لعرض نتائج الفصل الثاني والأول لكل المراحل التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، لذا تجد الملايين من أولياء الطلاب والطالبات يبحثون عن رابط الموقع المحدد لعرض نتيجة الفصل الثاني على وجه الخصوص، وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الإنتهاء من تصحيح الإختبارات.

كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021

تتمكن عزيزي ولي الأمر تسجيل الدخول إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 من خلال إتباع مجموعة بسيطة من النقاط وذلك كالتالي:

الدخول إلي رابط موقع فضاء الأولياء. الضغط على (تسجيل جديد). كتابة البريد الإلكتروني. تسجيل كلمة سر تتذكرها جيداً. كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك. الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل بيانات ولي الأمر المطلوبة مثل (المهنة، المستوى التعليمي). النقر على أيقونة أبناء المتمدرسين. طبع استمارة التسجيل من الموقع. الذهاب بالاستمارة إلي المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب ومن ثم أخذ التوقيعات الخاصة ومن ثم يتم تفعيل الحساب الخاص به.

بعد ذلك يتمكن ولي الأمر الدخول من اي مكان إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 والاطلاع على نتائج الأبناء بسهولة ويسر.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

يتمكن الطالب وولي الأمر الاطلاع على نتائج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني من خلال عدة خطوات بسيطة تتم كالتالي:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ ( tharwa.education.gov.dz ) من اي متصفح من متصفحات الانترنت.

) من اي متصفح من متصفحات الانترنت. تسجيل كلمة المرور وإسم المستخدم.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

الضغط على المرحلة التعليمية.

النقر على عرض النتائج

وصلنا إلي ختام شرح كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2021 لاستخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني.