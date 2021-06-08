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كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG الإلكتروني للمدارس الرسمية ورسمي لغات

بواسطة سمير زيادة
كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG الإلكتروني للمدارس الرسمية ورسمي لغات كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG الإلكتروني للمدارس الرسمية ورسمي لغات

تشهد عملية البحث عن كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG من قبل أولياء الأمور تزايدًا ملحوظًا وخاصة ان فترة التقديم متاحة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة مركز معلومات الوزارة لكافة المحافظات سواء لرياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية، بعد جمع التقديم عبر موقع واحد، في ظل انتشار فيروس كورونا وللحد من تكدس الطلاب في المدارس.

1 موقع رياض الأطفال 2021 KG والصف الأول الابتدائي
2 موقع رياض الأطفال حكومي وخاص
3 طريقة التقديم في رياض أطفال حكومي وخاص
4 شروط والأوراق المطلوبة للتقديم في موقع رياض الأطفال 2021-2022

 موقع رياض الأطفال 2021 KG والصف الأول الابتدائي

كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG الإلكتروني للمدارس الرسمية ورسمي لغات
كيفية التقديم في موقع رياض الأطفال 2021 KG الإلكتروني للمدارس الرسمية ورسمي لغات

موقع رياض الأطفال حكومي وخاص   

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ، التقديم في رياض الأطفال وكذلك المرحلة الإبتدائية لجميع المحافظات، للعام الدراسي الجديد المقبل 2021/2022، متاح حاليًا عبر موقع واحد وذلك بهدف التسهيل على أولياء الأمور، حيث أصبحت الخدمات منذ بدء الجائحة معظمها إلكتروني، وموقع رياض الأطفال متوفر بشكل مجاني تمامًا.

طريقة التقديم في  رياض أطفال حكومي وخاص

عملية التقديم في رياض الأطفال KG تمر بخطوات سهلة وميسرة وهي كما يلي:

  • الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص: موقع “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” لإتمام عملية تسجيل كي جي.
  • تسجيل دخول ولي أمر الطالب عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص به وكلمة المرورالتي قام بإنشائها، وإذا لم يكن لولي الأمر حساب على الموقع يقوم بالضغط على مستخدم جديد وإنشاء حساب.
  •  اختيار نوع المدرسة (حكومية أو لغات) مع اختيار المحافظة.
  • ثم القيام بإدخال البيانات الخاصة بالطالب من (الرقم القومي، وتاريخ ميلاد الطالب، ونوع الطالب ” ذكر او أنثى”، والمحافظة التابعة لها).
  • واخيرًا النقر على تسجيل لاتمام عملية التسجيل.

شروط والأوراق المطلوبة للتقديم في موقع رياض الأطفال 2021-2022

  • التقديم يكون إلكترونيًا وفقًا للخطوات المذكورة أعلاه
  • أن يكون عمر الطفل في تاريخ 1/10/2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.
  • عند اختيار المدرسة، يجب التقيد بالمربع السكنى لولي الأمر وفقًا للعنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.
  • توفير الأوراق المطلوبة: وتشمل 4 صور للطفل، شهادة الميلاد مستخرجة كمبيوتر، وإيصال مياه أو كهرباء يسير إلى المنطقة السكنية.
  • نجاح الطفل المتقدم في المقابلة الشخصية التي يجريها معه اختصاصي لتقييمه.

ويجدر  التنويه إلى أن موقع رياض الأطفال متاح للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، أما التقديم للمدارس رسمي لغات فهو متاح لـ18 محافظة فقط، أما بقية المحافظات التسع يتم التقديم من خلال موقع مديرية التعليم في هذه المحافظات وهي:

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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