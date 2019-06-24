كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي من بطاقة الطالب بالألوان وليس بالدرجات رابط g10.emis.gov.eg

شرج كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر رابط نتيجة أولى ثانوي g10.emis.gov.eg الرسمي بلون بطاقة الطالب وليس بالدرجات وفق تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أعلن عن موقع نتيجة الصف الأول الثانوي الجديد، وكفية الحصول على بطاقة الطالب أو الطالبة، والدلالات التي تعطي مؤشرات حول مجموعة من المقاييس في مقارنة نتائج الطلاب بعضهم البعض داخلياً وخارجياً، وتعطي كذلك مؤشرات حول مستوى الطالب في كل مادة، وحالة النتيجة سواء كان ناجد أو راسب وله فرصة ثانية من خلال التقديم على امتحانات أولى ثانوي في شهر يوليو المقبل.

شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب والطالبات وأولياء الامور، طريقة معرفة النتائج من خلال موقع نتيجة الصف الأول الثانوي الرسمي، ونفى في الوقت نفسه أن يكون موقع lms هو موقع النتيجة، حيث خصص موقع وزارة التربية والتعليم رابط g10.emis.gov.eg لاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عبر بطاقة الطالب، وستمكن المستعلم من التعرف على كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي سواء كان ناجح أو راسب من خلال بطاقة الطالب، والتي ستوفر أربعة ألوان تعد مقاييس النجاح والتفوق أو الرسوب.

تابع كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي

أوضح الدكتور طارق شوقي كيفية الاستفادة من بطاقة الطالب أو الطالبة، والتي ستوفر النتيجة للمستعلمين عبر الكشف عن المستوى الحقيق للطالب، وستكون بطاقة الطالب على وسيلة التعبير عن مستوى الطالب الحقيقي، ليس بالأرقام كما كان متبع، وسيحتوى كارت الطالب على الكود واسم الطالب و المدرسة والمركز والمحافظة وبعض البيانات، ومن خلال لون كارت نتيجة الطالب سيتمكن من يهمه الآمر لمعرفة موقع الطالب بالمقارنة مع زملائه ومكانه أو ترتيبه، وتقدم البطاقة بأربعة ألوان ولكل لون مجموعة من المؤشرات والدلالات، ويكتشف منها المهارات وأوجه القصور لدى الطالب، والألوان كما هو موضح.

الأزرق تعني انه طالب متوفق بالنسبة لزملائه في مصر ليس في المطلق.

البرتقالي ..مقبول

الأخضر أقل من التوقعات

النقطة السوداء في بطاقة الطالب هي مؤشر لموقعي.

رابط نتيجة امتحان أولى ثانوي g10 emis gov eg

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج الصف الأول الثانوي العام متاحة من خلال نتائج الامتحانات الجديد g10 emis gov eg رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي