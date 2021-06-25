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كيف توزع درجات الثانوية العامة في الكويت 2021

بواسطة عزت محمد
حجز موعد وزارة التربية منصة متى الكويتية حجز موعد وزارة التربية منصة متى الكويتية

ينتظر طلاب الثانوية العامة في الكويت إعلان النتائج النهائية والتي من المنتظر أن تعلن وزارة التربية عن موعدها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من رصد وتصحيح الإجابات بعد أن أنتهت الامتحانات بشكل رسمي أمس الخميس 24 من شهر نوفمبر، ويعد توزيع درجات الثانوية من الأمور التي تشغل الطلاب والتي من خلال يستطيع الطالب للتعرف علي طريق حساب درجته الخاصة في المرحلة الثانوية، حيث أن لكل مادة من المواد لها مجموعها الخاص في المجموع الكلي لدرجات الثانوية ومن ثم تحديد نسبته المئوية الخاصة بالطالب والتي تحدد بشكل كبير مستقبله الجامعي.

ونتعرف في التقرير التالية علي طريق توزيع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب وغيرها من المعلومات الهامة.

1 توزيع درجات الثانوية العامة 2021 الكويت
2 الاستعلام عن نتائج الطلاب 2021 في الكويت

توزيع درجات الثانوية العامة 2021 الكويت

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الكويت، أن قواعد تنسيق الجامعات العام الحالي ستكون بدون أي تغيير، وأن المجموع الكلي لدرجات اختبارات الثانوية العامة سيكون من 410، مشيرة إلي أن شرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة هي التي تحدد الحد الأدني للقبول في الكليات، علي أن يتم توزيع المواد علي النحو التالي:

المادة الدرجة المخصصة
مادة اللغة العربية 80 درجة
مادة الكيمياء 60 درجة
مادة التاريخ 60 درجة
مادة الأحياء 60 درجة
مادة الجغرافيا 60 درجة
مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة
مادة الفلسفة والمنطق 60درجة
علم النفس والاجتماع 60 درجة
الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة
مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة
مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة
مادة الفيزياء 60 درجة

وكانت وزارة التربية والتعليم الكويتية أكدت وزارة التربية الكويتية، أنه سيتم توزيع الدرجات الخاصة بكل مادة علي عدد الأسئلة في الامتحان الإلكتروني، وفقا لعدد الأسئلة الموجودة في كل امتحان للمواد، مشيرة إلي إعادة النظر في الأسئلة والتي كانت عبارة عن اختيار من متعددة لتتماشي مع التصحيح الإلكتروني في الاختبارات الرقمي والتي خضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية للمرة الأولي هذا العام.

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت
كيف توزع درجات الثانوية العامة في الكويت 2021

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2021 في الكويت

وفرت وزارة التربية والتعليم في الكويت، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب للعام الدرااسي الحالي، بشكل إلكتروني لجميع الطلاب في المراحلل الدارسية المختلفة، حيث يمكنهم الحصول علي النتائج من خلال الرابط المخصص للنتائج، التي لم تعلن عنها الوزارة حتى الآن حيث لم تتمكن من الانتهاء من رصد الإجابات والتصحيح، ويمكن للطلاب الدخول علي الرابط المخصص للنتائج وإدخال الاسم والبيانات المطلوبة لتظهر نتيجة الطالب في الحال بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

عزت محمد

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