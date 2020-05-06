لأول مرة.. أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيًّا (رابط)

أتاح الأزهر الشريف، لأول مرة، أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك استعدادًا لامتحانات آخر العام في أنحاء الجمهورية، والمُقرر عقدها في 30 مايو المقبل.

ويدخل طلاب الثانوية الأزهرية على موقع الأزهر بالرقم القومي الخاص بكل طالب، إذ تُتاح الفرصة لجميع الطلاب بطباعة أرقام الجلوس بالبيانات الكاملة، وذلك الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي سياق إتاحة الأزهر أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف (من هنـــا)، فقد طالب وكيل الأزهر، الطلاب الذين لهم إعادة بكتابة مواد الرسوب على رقم الجلوس، لتطابق المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الامتحانات.

وشدد وكيل الأزهر الشريف، في تصريحات صحفية، على تأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية الموجود مع الإدارة المركزية للامتحانات، حتى لا يتسبب ذلك في تكدس الطلاب في المعاهد التي يدرسون فيها، للحفاظ على سلامتهم من أي عدوى فيروسية.

تعقيم لجان الامتحانات

وفي سياق حديثه عن أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم، أعلن وكيل الأزهر، أنه سيجري تعقيم لجان الامتحانات بالكامل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية باللجان، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأوضح “عباس” أنه سيجري تعقيم جميع لجان الامتحانات بعد كل امتحان، وسيكون ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار تعليمات مشددة بهذا لجميع المناطق الأزهرية في الجمهورية.

يذكر أن جدول امتحان القسم الأدبي بالأزهر الشريف جرى تعديله وكذلك وجدول البعوث الإسلامية وجدول العلوم الإسلامية، ليكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، لوقاية الطلاب من أي عدوى فيروسية.