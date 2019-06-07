لأول مرة تشهد السجون هذا العدد من طلاب الثانوية العامة وتأدية الامتحان من داخل السجن

تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 في السبت الموافق 8/6/2019 في جمهورية مصر العربية، وتنتهي في 3/7/2019 وهناك 656 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية العامة يؤدون الامتحانات على مستوي جمهورية مصر العربية، وأعلن رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحان الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي عن جاهزية وزارة التربية والتعليم واستعداداتها لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

عدد طلاب الثانوية العامة

يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة 656343 طالب وطالبة مقسمين على النحو التالي:

عدد طلاب الشعبة الأدبية: 266898 طالبًا.

عدد طلاب شعبة الرياضيات: 114716 طالبًا.

عدد طلاب شعبة العلوم: 264697 طالبًا.

وهذا بخلاف الطلاب الذين يؤدون امتحانات ذات طبيعة خاصة دولية وهؤلاء التابعين للمدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

عدد طلاب الثانوية في السجون والمستشفيات

لأول مرة تشهد جمهورية مصر العربية هذا العدد من الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة من داخل السجن وذلك أثناء تأديتهم لعقوبات في وقت الامتحانات وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 60 طالبا وهناك 63 طالبا يؤدون الامتحان من داخل معاهد الأورام نسأل الله العظيم أن يعافيهم ويوفقهم.

اعداد المشاركين في متابعة سير الامتحانات واللجان

تستعد اللجان لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد اللجان والمراقبين الذين يتابعون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهي على النحو التالي:

1777 رئيس لجنة.

– 1777 مراقب أول.

– 11473 مراقب.

– 92526 ملاحظ.

– 1700 عضو قانوني.

– 7653 معاون.

– 55612 مقدر درجات.

– 8394 عضو أمن.

بإجمالي 180912 عضوًا.

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