لحظات على ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 بكود الطالب السري.. أول تجربة تعليمية بالتابلت Natiagk LMS

تفرقنا لحظات على ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 بكود الطالب أول تجربة تعليمية بالتابلت ويحاول عدد كبير من طلاب أولى ثانوي 2019 البحث هنا وهناك عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني خاصة مع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، وكلما اقترب موعد ظهور النتيجة زادت علامات التوتر عند الطلاب وأولياء الأمور على السواء، لذا تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير الجهد والعناء على الطلاب في الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، ليتم الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإسم ورقم جلوس الطالب.

ومع اقتراب ظهور نتيجة امتحانات التابلت 2019 الفصل الدراسي الثاني، يواجه موقع وزارة التربية والتعليم الضغط من قبل الزوار الذين يبحثون عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني حتى تطمئن قلوبهم للنظام الجديد “التابلت” الذي جعل الخوف يتملك من الطلاب وذلك كونه نظام فريد من نوعه على الطلاب.

ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني

انتهت عمليات التصحيح، ورصد الدرجات التي كان لها الجانب الأكبر من الوقت، حتى بات اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني هي الخطوة المتبقية لظهور النتيجة، ومن ثم يمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 وذلك عن طريق إدخال الاسم ورقم جلوس الطالب في المكان المحدد، وبعدها يتم الضغط على إظهار النتيجة لتكن أمامه على الفور.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني ستكون بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، لذا فمن المتوقع أن تظهر نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني خلال لحظات قادمة على موقع وزارة التربية والتعليم.

القلق حليف طلاب أولى ثانوي

انتهت امتحانات أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 1/6/2019، ولكن لم ينتهي القلق عند هذه اللحظة، فقد بدأ كلًا من الآباء والأمهات، إضافة إلى الطلاب يتسائلون عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول 2019 الفصل الدراسي الثاني، ليستمر القلق من النتيجة حتى يومنا هذا.

الجدير بالذكر، أن اللجان المعنية بتصحيح الامتحانات بدأت عملها في عملية التصحيح الإليكتروني ل150 مليون سؤال مع نهاية الإمتحانات، وذلك من خلال 256 مركز تصحيح امتحانات أولى ثانوي 2019 على مستوي الجمهورية حتى تتمكن من إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 بكود الطالب بدقة شديدة.

وقد أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم أن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 آخر الأسبوع، ربما اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس.