لطلاب الثانوية العامة.. رابط نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بعد أن أغلق موقع التنسيق يوم الأحد الماضي تسجيل الرغبات، وقد فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2019 بحد أدني 320 درجة بنسبة 78.05 % للشعبة العلمية، بينما بحد أدني 279 درجة أي بنسبة 68.05% لطلاب الشعبة الأدبية، جديراً بالذكر أن تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية استمر من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو وحتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس في الثانية عشر مساءً.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخراً على أن نتيجة التنسيق للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية بأنها سوف تظهر اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي، وبلغت إحصائيات الطلاب الذين قد قاموا بتسجيل رغباتهم في المدة التي تم تحديدها للتسجيل بنحو 229978 طالب وطالبة للشعبتين العملية والأدبية، بنحو 175673 لطلاب الشعبة العلمية، و 54305 لطلاب الشعبة الأدبية.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

يُمكن لجميع الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية معرفة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية برقم الجلوس والرقم السري عقب ظهورها رسمياً بعد قليل وذلك من خلال موقع الرسمي الخاص بتنسيق الثانوية العامة 2019.

الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019. إدخال رقم الجلوس. إدخال الرقم السري.

والرقم السري يتم الحصول عليه من خلال استمارة النجاح التي استلمها الطالب من المدرسة كما هو موضح بالصورة التالية:

بالإضافة أيضاً إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات يُمكنك الإتصال من أي مكان في العالم على رقم 19468 بسعر المكالمة العادية