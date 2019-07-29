لطلاب المرحلة الثانية .. اماكن أماكن خالية فى كليات القمة .. تعرف عليها

بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى لدخول الجامعات يوم الاثنين الماضي الموافق ٢١ يوليو من الشهر الجاري وقد انتهى اول امس وظهرت نتيجة التنسيق امس وقد كانت النتيجة مرضيه للغاية للطلبة وكانت مفاجأة للبعض خاصة لطلاب المرحلة الثانية والتي سوف تبدأ يوم الاربعاء المقبل حيث صرحت وزارة التعليم العالي انه هناك اماكن شاغرة لطلاب الشعبه العلمية في كليات القمة ومن اهمها كلية الاعلام جامعة القاهرة وجامعة بني سويف والوادي الجديد وكلية اعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.

وقد نوهت وزارة التعليم العالي ان هناك ايضا اماكن خالية لطلبة شعبة العلمي رياضة لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السويس وجامعة القاهرة وهناك اماكن شاغرة ايضا في كلية العلوم والآداب والآداب والتجارة والحقوق والتمريض والتربية وايضا كلية التربية النوعية وكلية الزراعة والحاسبات والمعلومات بالإضافة الى كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.

وقد نوهت وزارة التعليم العالي من خلال بيانها الصحفي الذي أصدرته أول امس للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي انه سوف يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣١ يوليو وسوف تستمر هذه المرحلة خمس ايام وقدد حددت الوزارة الحد الأدنى لهذه المرحلة للشعبة العلمية 320 درجة اي بنسبة 87.5% فأكثر وقد حددت الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية 279 درجة اي بما يعادل 68.5% فأكثر وسوف يتم قبول 54305 طال وطالبة بإجمالي للشعبتين 229978طالب وطالبة .