للتسهيل على الطلبة.. خطوات تسليم مشروع البحث ورقيا لسنوات النقل

الكثير من الطلبة والأسر المصرية تبحث عن خطوات تسليم مشروع البحث الخاص بالمواد المختلفة بشكل ورقي وذلك لتعذر تسليم البحث بشكل إلكتروني لديهم للعديد من الأسباب المختلفة، ولذلك جرى البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة عن كيفية تسليم البحث بشكل ورقي أو الطريقة الأمثل لتسليمه ورقيا للمدرسة بعدما أعلن عن ذلك وزير التربية والتعليم.

وزير التعليم يتيح تسليم البحث ورقيا وإلكترونيا

وتحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم عن أن الوزارة أتاحت تسليم مشروع البحث بشكل ورقي حرصا منها على التسهيل على الطلبة العاجزة والغير قادرة عن تسليمه بشكل إلكتروني ولكنها تفضل أن يكون إلكتروني لأنه سيكون الأسهل في المراجعة وبالنسبة إليها، ومع ذلك اتاحت التسليم الوقي.

ومن خلال ذلك المقال سنقدم لكم خطوات تسليم مشروع البحث بشكل ورقي من خلال موقع “كلمة دوت أورج” حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن والطالب المصري في ظل البحث الكثير خلال الأيام القليلة الماضية عن ذلك الموضوع، ومن خلال تلك الخطوات البسيطة يمكنك تسليم البحث للمدرسة بالطريقة الأمثل والتي ليس بها أي أخطاء.

طرق تسليم مشروع البحث ورقيا

وإليكم الخطوات الأربع التي يمكنكم من خلالها تسليم البحث بشكل ورقي وهي: