خلطة قوية جداً للتخلص نهائياً من ترهلات البطن والأرداف في أسرع وقت في منزلك

بعض الأشخاص و بالأخص عند النساء تزداد لديهم بعض الترهلات في البطن والأرداف والذراعين ، وهي تعتبر من أسوء الأشياء عند السيدات بالأخص ، مما تجعلهم في حالة نفسية سيئة ، وأن جميع السيدات مستعدن لأن تدفع أي مبالغ مالية للتخلص من هذه الترهلات في البطن أو في منطقة في الجسم.

وقد قامت الأخصائية “نيللي الشافعي” والخبيرة في جميع الوصفات الصحية وخصوصا وصفات الرشاقة والجمال ، أن يوجد خلطة سحرية لعلاج الترهلات بالجسم ، وتكون سهلة وبسيطة وغير مكلفة تستعمل في بيتك.

واطلقت على هذه الخلطة اسم “خلطة الزيوت الـ 7 ” ، وهي لإزالة جميع الترهلات التي في البطن وبعض مناطق الجسم الأخرى مثل الأرداف والذراعين والصدر.

وهذه عي مكونات خلطة ترهلات البطن والأرداف

وقد ذكرت أنها متوفرة جميعها عند العطار وهي كالاتي :

زيت الهندباء زيت الشاي الأخضر زيت الزيتون “روز ماري” أو زيت إكليل الجبل زيت البابونج زيت الزعتر زيت الحلبة

طريقة وكيفية تحضير الخلطة واستعمالها :



يتم خلط جميع مقادير الزيوت السابقة ببعضها البعض ، بنسب متساوية منها ، ثم توضع في زجاجة بلاستيكية محكمة الإغلاق.

يتم تدليك المنطقة التي المترهلة مثل (البطن – الأرداف – الذراعين) بقليل من الخليط بطريقة دائرية ، ومن أعلى إلى أسفل ، لمدة 10 إلى 15 دقيقة يومياً ، ولفترة 30 يوم وسوف تلاحظي الفرق.

وسوف تشاهدين أن لكي بطن مشدودة ، وقوام رشيق جداً