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لمن لم يقدموا الأبحاث … التعليم تعلن ضوابط عقد امتحان الدور الثاني

بواسطة dina badr
وزير التربية والتعليم

أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم آلية امتحانات الطلاب الذين لم يقدموا البحث أو رسبوا في البحث للدور الثاني، وأضافت أن الطالب سيقوم بإجراء الامتحانات لجميع المواد في نفس اليوم، حيث سيخضع الطالب لامتحان متعدد التخصصات في أكثر من مادة، وستضم الأسئلة جميع أجزاء المناهج الدراسية في مواد”اللغة العربية والجغرافيا والعلوم واللغة الانجليزية”، وبالتالي لا يخضع الطالب لامتحانات المواد منفصلة كما في السابق، واجتياز الاختبار الشامل يعني اجتياز الطلاب لجميع المواد.

ضوابط امتحانات الدور الثاني

كما أوضحت المصادر خلال تصريحاتها فئات الطلاب المطلوب منهم دخول امتحانات الدور الثاني، وهي:

  • الطلاب الذين تم رفض أبحاثهم بسبب الغش.
  • الطلاب الذين لم يقدموا الأبحاث.
  • الطلاب الذين امتنعوا عن دخول امتحانات الترم الأول، حيث ستقوم الوزارة بعقد امتحانات تكميلية لهؤلاء.

تسليم المشروعات البحثية

تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية

وافق وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” على مد فترة تسليم المشروعات البحثية، والتي تم تحديدها من الوزارة لطلاب صفوف النقل، ليصبح موعد إنتهاء الفترة يوم 18 مايو الجاري بعد أن كان من المفترض أن يكون يوم 16 مايو الجاري، وستقوم الوزارة خلال تلك الفترة بإعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قدموا الأبحاث، وكذلك الطلاب الذين لم يقدموها، سواء تقديم إلكتروني أو ورقي.

الجدول الزمني لتسليم الأبحاث

أوضحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق الجدول الزمني لتسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل المختلفة، ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن تسليم المشروعات من المفترض أن يتم في المواعيد التالية:

الطلاب موعد التسليم
  1. الثالث الابتدائي
  2. الأول الاعدادي
  3. الأول الثانوي
 9 مايو 2020
  1. الرابع الابتدائي
  2. الثاني الاعدادي
  3. الأول الثانوي
 10 مايو 2020
  1. الخامس الابتدائي
  2. الثالث الاعدادي
 11 مايو 2020
  1. الأول الاعدادي “المتخلفين عن تسليم الأبحاث”
  2. الأول الثانوي “المتخلفين عن تسليم الأبحاث”
 12 مايو 2020
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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