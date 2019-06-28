لينك بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2019 يوفر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس دبلوم الصنايع والتجارة ومؤشرات التنسيق

تابع لينك بوابة التعليم الفني لنتائج امتحانات الثانوي الفني بمختلف أقسامه وشعبه للعام 2019، ويوفر رابط البوابة المصرية للتعليم الفني هو المنوط به توفير نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم، فيمكن من خلال الموقع الاستعلام عن نتائج طلاب دبلوم الصنايع والتجارة وكذلك دبلوم الزراعة والفندقية والتمريض، فمن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية قيل منتصف الأسبوع الحالي حسبما صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني، فقد صرح مجاهد مؤخراً عن موعد إعلان نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس لشعبتي 3 و5 سنوات جميع الأقسام أن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية سيكون منتصف الأسبوع الحالي، وحرصًا من موقعنا على توفير احتياجات متابعينا الكرام نقدم رابط نتيجة الدبلوم التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والتمريض، وذلك للعام الدراسي المنتهي 2018/ 2019، من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور كيفية الاستعلام عن النتيجة بسهولة.
وتجدر الإشارة عن بعض التصريحات من مسئولي التعليم الفني التي طمأنت الطلاب على نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عن السنوات الماضية نظرًا لمرور الامتحانات بدون شكاوى وجميعها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، فضلاً عن أعلن مراكز التصحيح والكنتروات على مستوى الجمهورية الانتهاء من تصحيح معظم أوراق امتحانات الدبلومات الفنية دون وجود مشكلات.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلوم الفني 2019 يتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي من المقرر عقده غدًا السبت أو يوم الأحد وعلى الأقصى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني يوم الإثنين.
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لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019
نقدم لكم لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 فهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس دبلوم الصنايع والتجارة وجميع الأقسام.
روابط نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019
بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
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بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
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بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
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البوابة المصرية للتعليم الفني gdepexams.emis برقم الجلوس || نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الثانوي الفني الدبلوم “الصناعي .. التجاري .. الفندقي .. الزراعي”
الجدير بالذكر أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2018/2019، الدور الأول وسط حضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ومسئولي التعليم الفني، وقد أفادتالدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام، ونواصل متابعة كل ما يخص نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
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