موقع بوابة التعليم الفني fany نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس 5-3 سنوات ظهرت الآن

يترقب جميع الطلاب في الثانوي الفني ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أوضح أن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الدبلوم الفني 2019 اليوم الإثنين 1 يوليو، وذلك من خلال مؤتمر صحفي بعد اعتماد نتائج الدبلوم الفني يشكل رسمي بجميع المحافظات المصرية وإعلان نسبة النجاح التي توصل لها الطلاب في جميع الأقسام، وستصبح النتيجة متوفرة لجميع الطلبة والطالبات عبر بوابة التعليم الفني بعد اعتمادها.

وقال الدكتور محمد مجاهد، أنه سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية قبل إعلان النتيجة، وبعد هذه اللحظة ستكون نتيجة الدبلومات الفنية 2019 متاحه لجميع الطلاب والطالبات برقم الجلوس وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك الرابط الخاص بموقع الثانوي الفني.

يُعقد الآن المؤتمر الصحفي ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية رسمياً، حيث تتمكنون من معرفة أسماء الطلاب الاوائل في الثانوية الفنية عبر بوابة التعليم الفني، ونتابع معكم أول بأول أخر التطورات وكل لحظة بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع برقم الجلوس.

بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات

نرفق لكم أدناه رابط موقع البوابة المصرية للتعليم الفني نتائج الدبلومات 2019 التجاري، الزراعي، الصناعي، الفندقي، التمريض نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبكل سهولة يمكنكم الاستعلام النتيجة برقم الجلوس، ويمكنكم ترك تعليق لنا يحتوي على رقم الجلوس والاسم وسنعمل على جلب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم.

نتيجة الثانوي الفني الفندقي “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني الزراعي “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني الصناعي “بعد قليل”

نتيجة دبلوم التجارة الفني “بعد قليل”

نتيجة الثانوي الفني تمريض “بعد قليل”

نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وعلى من يرغب في الحصول علي نتيجة الصف الثالث الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي، نظام الخمس سنوات، ترك البيانات كاملة لنا، حتى يمكننا جلب نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال موقع بوابة التعليم الفني كما يجب كتابة الشعبة والاسم للحصول علي نتيجة الدبلومات اليوم السابع 2019.

سنقوم جاهدين للعمل على جلب النتيجة خلال لحظات من إعلانها، كلمة دوت أروج يتمنى لكم التوفيق والنجاح.

تحديث: ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني، يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الدبلوم الثني برقم الجلوس من خلال الرابط المرفق بعاليه، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت مؤتمراً صحفياً داخل مقرها الرئيسي لإعلان أوائل الدبلومات الفنية، وكذلك نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس اليوم السابع.