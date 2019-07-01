استظهار نتيجة الدبلومات الفنية 2019| “بوابة التعليم الفني” للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3و 5 سنواتب

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع الأقسام “الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، التمريض”، لنظامي 3 سنوات و5 سنوات، حيث عقد في تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم الإثنين 1 يوليو 2019 مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي من داخل مبني مديرية التربية والتعليم بحضور عدد من مسؤولي التعليم الفني والوزارة.

الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

بعد انتظار دام لفترة طويلة اعتمد الدكتور طارق شوقى نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للفصل الدراسي الثاني، وقد بلغ عدد الطلاب المتفوقين في كل من الأقسام التالية ” الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي”، العام الدراسي 2018/2019، 31 طالب وطالبة فقد بلغ عدد الطالبات المتفوقات 24 طالبة بينما بلغ عدد الطلاب 7 طلاب فقط، وقد وجه معالي وزير التربية والتعليم التهنئة لطلاب المتفوقين والناجحين، متمني لهم دوام التفوق والنجاح.

وكان قد تقدم لتأدية الامتحانات النهائية لهذا العام بكافة مدارس التعليم الفني نظام خمس سنوات، “4527 طالب وطالبة من طلبة التعليم التجاري بنسبة نجاح 86.45% وقد ازدادت نسبة النجاح عن العام الماضي بـ 1.42%، بينما بلغ عدد الطالبات والطلاب في التعليم الفندقي 3370 طالب وطالبة أي بنسبة النجاح 85.03% وتراجعت نسبة النجاح لهذا العام عن الماضي بنسبة 2.7%، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين في قسم التعليم الزراعي 261 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.40% وازدادت نسبة النجاح 27.21% عن العام الماضي، و 7111 طالب وطالبة في قسم التعليم الصناعي بنسبة نجاح 85.23% أي أنها ازدادت عن العام الماضي بنسبة 3.28%” وقد بلغ العدد الإجمالي للطلاب الناجحين لنظام خمس سنوات “15269” بنسبة نجاح 85.72%.

هنا رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس:

ولا نزال حتى هذه اللحظة نترقب رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في كافة الأقسام بعد أن أعلنت الوزارة النتيجة، وقد وضح وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في نظام 3 سنوات وقد تقدم لتأدية الامتحانات النهائية في مدارس التعليم الفني، “طلاب التعليم التجاري 246792 طالب وطالبة وقد بلغت نسبة النجاح 19.63% بزيادة تقدر 4.76% عن العام، بينما بلغت عدد الطلاب الناجحين في قسم التعليم الفندقي 15629 بنسبة نجاح 39.76% وتراجعت نسبة النجاح في هذا القسم عن العام الماضي بنسبة 67.1%، أما عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بلغ 72903 بنسبة نجاح 70.42 % وازدادت نسبة النجاح عن العام السابق بنسبة 38.0%، وبلغ عدد الطلبة الناجحين في القسم الصناعي “296668” بنسبة نجاح 18.66% وازدادت نسبة النجاح عن العام الماضي بنسبة 14.5%.

وننوه لطلابنا الأعزاء أنه ربما تواجهكم مشكلة في الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني، بسبب الضغط الشديد على الموقع من قبل الطلاب الراغبين في استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019.