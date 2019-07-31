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لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات و كليات القمة المتاحة 2019

كتب أحمد منتصر عثمانفي آخر تحديث
لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات و كليات القمة المتاحة 2019
لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات و المعاهد,رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق,كليات القمة المتاحة للمرحلة الثانية 2019,موعد تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات من أكثر ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة،و إنتهي طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات و ظهور تنسيق المرحلة الأولي و يمكنك التعرف عليها من هنا “Now” نتيجة تنسيق المرحلة الأولي و أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية،كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن إنطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدني 78.05% للشعبة العلمية و 68.05% للأدبي،و بداء طلاب الثانوية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2019-2020،و إنطلق اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو المرحلة الثانية و التي تستغرق خمس أيام و ينتهي تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل.

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق
لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات و المعاهد,رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق,كليات القمة المتاحة للمرحلة الثانية 2019,موعد تنسيق المرحلة الثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2019 و الجامعات المتوافرة

يذكر بأن عدد الطلاب الذين سيتقدمون لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 175673 طالب و طالبة بالقسم العلمي و 54305 بالقسم الأدبي،و قد أعلنت “وزارة التعليم العالي” عن توافر عدد من الأماكن الشاغرة بكليات القمة المرحلة الثانية و التي تبداء بكليات الهندسة الموزعة علي النطاق الجغرافي للجمهورية كالآتي:

  • كلية الهندسة المتاحة بالمرحلة الثانية بمناطق(المنيا-أسيوط-الفيوم-أسوان-هندسة الطاقة بمحافظة أسوان-إلكترونية بالمنوفية-حلوان).
  • كليات التمريض المتاحة بالمرحلة الثانية (القاهرة-عين شمس-الفيوم-سوهاج-الزقازيق-الإسكندرية-أسوان-بورسعيد-مطروح-المنيا-بنها-جنوب الوادي-السويس-أسيوط-طنطا-دمنهور-كفر الشيخ-بني سويف-المنوفية).
  • كليات السياسة و الإقتصاد الموزعة علي أنحاء مصر و هي (بني سويف-القاهرة-السويس-الإسكندرية).
  • كليات حاسبات و معلومات المتاحة بالتنسيق للمرحلة الثانية (السويس-الأقصر-القاهرة-سوهاج-حلوان-كفر الشيخ-بنها-أسيوط-الفيوم-دمنهور-عين شمس-المنصورة-طنطا-المنيا-شبين الكوم بمحافظة المنوفية).
  • كليات إعلام المتوافرة لطلاب العلمي و الأدبي (القاهرة-السويس-جنوب الوادي-بني سويف).
  • كليات علوم الموجودة و لكن هناك أقسام لعلمي علوم و رياضة منفصلة و هي (كفر الشيخ-حلوان-الزقازيق للعلمي رياضة-العريش-المنوفية-بنها-بني سويف-الزقازيق للقسمين-جنوب الوادي-أسيوط-عين شمس-أسوان-القاهرة-الإسكندرية-دمنهور-سوهاج-عين شمس للبنات فقط-المنصورة-دمياط-طنطا-بور سعيد).
  • و بعض كليات الألسن المتاحة و يوجد لفئة علوم و رياضة (الأقصر-بني سويف-عين شمس-سوهاج-قناة السويس-أسوان-كفر الشيخ)،ملاحظة بسيطة هذه المحافظات متاحة للشعبتين رياضة و علوم،بالإضافة إلى ألسن لعلمي رياضة فقط.

رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الثانية 2019

وقد قامت وزارة التعليم العالي بفتح باب التنسيق أمام الطلاب لتسجيل الرغبات،و هذه الخدمة مجانية و يقوم الطلاب بإتباع الخطوات الآتية:

  • يتم دخول الطالب إلي لينك الحكومة المصرية للتنسيق.
  • ستظهر صفحة تطلب تسجيل الدخول برقم الجلوس و الرقم السري و تدخل كود الكابتشا و تضغط على التالي.
  • و يبداء الطالب في تسجيل الرغبات و أختيار الجامعات و المعاهد المتاحة.

خطوات التنسيق بالمرحلة الثانية بالفيديو

و الجدير بالذكر بتقدم العديد من الطلاب لعمل تظلمات بالمواد المختلفة،و يمكن معرفة المزيد من تفاصيل عبر رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم” و إن اتضح لك بوجود زيادة في الدرجات،تتوجه إلى المدرسة التابع لها.

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عن الكاتب

أحمد منتصر عثمان

أسمي أحمد طالب في كلية الهندسة أحب مجال التدوين و الإطلاع علي كل ما هو جديد محب للإستكشافات العلمية و كرة القدم و صفقات اللاعبين،و أنقل إليكم أخر أخبار التعليم و نتائج المراحل المختلفة

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