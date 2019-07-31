لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات و كليات القمة المتاحة 2019

لينك موقع التنسيق بالمرحلة الثانية للجامعات من أكثر ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة،و إنتهي طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات و ظهور تنسيق المرحلة الأولي و يمكنك التعرف عليها من هنا “Now” نتيجة تنسيق المرحلة الأولي و أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية،كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن إنطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدني 78.05% للشعبة العلمية و 68.05% للأدبي،و بداء طلاب الثانوية تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2019-2020،و إنطلق اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو المرحلة الثانية و التي تستغرق خمس أيام و ينتهي تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2019 و الجامعات المتوافرة

يذكر بأن عدد الطلاب الذين سيتقدمون لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 175673 طالب و طالبة بالقسم العلمي و 54305 بالقسم الأدبي،و قد أعلنت “وزارة التعليم العالي” عن توافر عدد من الأماكن الشاغرة بكليات القمة المرحلة الثانية و التي تبداء بكليات الهندسة الموزعة علي النطاق الجغرافي للجمهورية كالآتي:

كلية الهندسة المتاحة بالمرحلة الثانية بمناطق(المنيا-أسيوط-الفيوم-أسوان-هندسة الطاقة بمحافظة أسوان-إلكترونية بالمنوفية-حلوان).

بمناطق(المنيا-أسيوط-الفيوم-أسوان-هندسة الطاقة بمحافظة أسوان-إلكترونية بالمنوفية-حلوان). كليات التمريض المتاحة بالمرحلة الثانية (القاهرة-عين شمس-الفيوم-سوهاج-الزقازيق-الإسكندرية-أسوان-بورسعيد-مطروح-المنيا-بنها-جنوب الوادي-السويس-أسيوط-طنطا-دمنهور-كفر الشيخ-بني سويف-المنوفية).

(القاهرة-عين شمس-الفيوم-سوهاج-الزقازيق-الإسكندرية-أسوان-بورسعيد-مطروح-المنيا-بنها-جنوب الوادي-السويس-أسيوط-طنطا-دمنهور-كفر الشيخ-بني سويف-المنوفية). كليات السياسة و الإقتصاد الموزعة علي أنحاء مصر و هي (بني سويف-القاهرة-السويس-الإسكندرية).

و هي (بني سويف-القاهرة-السويس-الإسكندرية). كليات حاسبات و معلومات المتاحة بالتنسيق للمرحلة الثانية (السويس-الأقصر-القاهرة-سوهاج-حلوان-كفر الشيخ-بنها-أسيوط-الفيوم-دمنهور-عين شمس-المنصورة-طنطا-المنيا-شبين الكوم بمحافظة المنوفية).

(السويس-الأقصر-القاهرة-سوهاج-حلوان-كفر الشيخ-بنها-أسيوط-الفيوم-دمنهور-عين شمس-المنصورة-طنطا-المنيا-شبين الكوم بمحافظة المنوفية). كليات إعلام المتوافرة لطلاب العلمي و الأدبي (القاهرة-السويس-جنوب الوادي-بني سويف).

(القاهرة-السويس-جنوب الوادي-بني سويف). كليات علوم الموجودة و لكن هناك أقسام لعلمي علوم و رياضة منفصلة و هي (كفر الشيخ-حلوان-الزقازيق للعلمي رياضة-العريش-المنوفية-بنها-بني سويف-الزقازيق للقسمين-جنوب الوادي-أسيوط-عين شمس-أسوان-القاهرة-الإسكندرية-دمنهور-سوهاج-عين شمس للبنات فقط-المنصورة-دمياط-طنطا-بور سعيد).

و لكن هناك أقسام لعلمي علوم و رياضة منفصلة و هي (كفر الشيخ-حلوان-الزقازيق للعلمي رياضة-العريش-المنوفية-بنها-بني سويف-الزقازيق للقسمين-جنوب الوادي-أسيوط-عين شمس-أسوان-القاهرة-الإسكندرية-دمنهور-سوهاج-عين شمس للبنات فقط-المنصورة-دمياط-طنطا-بور سعيد). و بعض كليات الألسن المتاحة و يوجد لفئة علوم و رياضة (الأقصر-بني سويف-عين شمس-سوهاج-قناة السويس-أسوان-كفر الشيخ)،ملاحظة بسيطة هذه المحافظات متاحة للشعبتين رياضة و علوم،بالإضافة إلى ألسن لعلمي رياضة فقط.

رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق المرحلة الثانية 2019

وقد قامت وزارة التعليم العالي بفتح باب التنسيق أمام الطلاب لتسجيل الرغبات،و هذه الخدمة مجانية و يقوم الطلاب بإتباع الخطوات الآتية:

يتم دخول الطالب إلي لينك الحكومة المصرية للتنسيق .

. ستظهر صفحة تطلب تسجيل الدخول برقم الجلوس و الرقم السري و تدخل كود الكابتشا و تضغط على التالي.

و تدخل كود الكابتشا و تضغط على التالي. و يبداء الطالب في تسجيل الرغبات و أختيار الجامعات و المعاهد المتاحة.

خطوات التنسيق بالمرحلة الثانية بالفيديو

و الجدير بالذكر بتقدم العديد من الطلاب لعمل تظلمات بالمواد المختلفة،و يمكن معرفة المزيد من تفاصيل عبر رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم” و إن اتضح لك بوجود زيادة في الدرجات،تتوجه إلى المدرسة التابع لها.