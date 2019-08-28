لينك نتيجة إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة “thanwya emis” بعد إعتمادها

لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة يبحث عنه الطلاب بكثرة هذه الأيام،وقد إعتمد اليوم “محمد مجهد” نائب وزير التربية والتعليم المصري بنسبة نجاح 92.6%،وينتظر الطلاب تشغيل رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019؛حيث تم إعتماد النتيجة فقط وستصبح متاحة خلال ساعات فقط،كما أوضحت الوزارة بفتح باب التقديم لتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني، وذلك من يوم 29 من شهر أغسطس وحتي 14 يوم من تاريخ ظهور النتيجة،يذكر بأن الوزارة قد أوضحت بانتهاء تصحيح كراسات الطلاب بعد الإنتهاء من أي إمتحان،وذلك لتسريع ظهور نتيجة الملاحق للثانوية العامة 2019،ويمكن الإستعلام عن موعد ظهور النتيجة؛حيث من المرجح أن تظهر يوم الخميس القادم،وبلغ عدد الطلاب هذا العام المتقدمين لتأدية إمتحانات الدور الثاني 123957.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء جميع الكنترولات من تصحيح ورفع درجات الطلاب،وأعتمدت اليوم الوزارة النتيجة،وسيتم رفع الدرجات عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية،ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس.

رابط موقع الثانوية العامة للنتائج وخطوات الحصول عليها

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي،عبر موقع “thanwy emis” بشكل مجاني دون الذهاب إلي المدرسة التابع لها،ننتقل إلي الخطوات:

يتم الحصول على النتيجة عبر رابط موقع “وزارة التربية والتعليم للنتائج”

يتم إدخال رقم الجلوس والنقر على إظهار النتيجة

والنقر على إظهار النتيجة ستظهر صفحة بها أسم الطالب،الدرجات،المدرسة،الإدارة،النسبة المئوية وحالة الطالب ناجح أو لا

موعد التنسيق بالمرحلة الثالثة للثانوية العامة بالدور الثاني

يذكر بأن نسبة النجاح قد بلغت 78.6 بالمئةبالدور الأول الذي أرتفعت عن العام الماضي،كما إنتهي طلاب المرحلتين الأول و الثانية من تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق،وكانت نسبة المتقدمين للتنسيق بالمرحلة الثانية هي الأكبر؛حيث سجل 229 ألف طالب-طالبة من 230 ألف،ويستعد طلاب الدور الثاني التنسيق بالمرحلة الثالثة،وستنطلق المرحلة الثالثة للملاحق عقب ظهور النتيجة.