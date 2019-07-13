لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

لينك نتيجة الثانوية العامة تزداد الآن عمليات بحث الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للحصول على درجاتهم و لتطمئن قلوبهم حيث اعلن الآن مصدر من وزارة التربية و التعليم أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر غدا الأحد ليتمك جميع الطلاب من الحصول عليها و التي سوف يتم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم و أيضا عبر عدة مواقع منها موقع اليوم السابع و موقع نتيجتيك و موقع الوطن و أيضا بوابة الثانوية العامة و بوابة الحكومة المصرية سوف تكون مسؤولة عن نتيجة التنسيق الجامعات و الكليات و أيضا يتم بها ملئ استمارات الرغبات الإلكترونية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2019

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح و الكنترول و تصحيح جميع أوراق الإجابات على اكمل وجه حتى لا يتم ظلم أي طالب و قد حرص جميع المصححين على إعطاء كل طالب حقه في الإجابات و تمت أعمال التصحيح بمنتهى الدقة و الحيادية و الشفافية حيث أشار الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس إدارة الامتحانات أن هناك نسبة عالية جدا في ارتفاع مؤشرات النجاح لدى الطلاب أو أن نسبة النجاح هذا العام تعدت نسبة نجاح العام الماضي و الدير بالذكر أيضا أن عدد الأوائل التي تم ظهور نتائجهم اليوم 34 طالب و طالبة من جميع الشعب الأدبي العلمي علوم و العلمي رياضيات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة التعليم الثانوي

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم عبر المواقع المعتمدة و التي تم ذكرها سابقا من خلال كتابة رقم الجلو الخاص بكل طالب او طالبة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا

تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت 13 من يوليو الشهر الجاري نتيجة امتحانات الدور الاول ومن الشهادة الثانوية العامة 2019

و قد قام الوزير بنفسه لتهنئ الطلاب الأوائل هاتفيا بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات في الاجتماع الرسمي الذي أقيم اليوم صباحا

وقد اعلن نائب رئيس الامتحانات أن نسبة النجاح هذا العام بلغ 78.6%

نتيجة الثانوية العامة2019 غدا رسميا الأحد 17 من يوليو الشهر الجاري برقم الجلوس و الاسم فقط ( علمي – و أدبي )