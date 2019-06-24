لينك نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

تتجه أنظار طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام ومعهم السادة أولياء الأمور وكافة المهتمين بالعملية التعليمية في مصر، إلى المؤتمر الصحفي الكبير الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وبحضور كافة القيادات التعلمية من أجل الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الأول الثانوي العام الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019، حيث أن ارتفاع نسب النجاح بها سوف يبعث برسالة طمأنه للطلاب وأولياء الأمور بنجاح أول اختبار للنظام الجديد للثانوية العامة والمعروفة باسم الثانوية التراكمية.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019:-

منذ أيام قليلة أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لأحد القنوات الفضائية، في رده على سؤال خاص بنيجة الصف الأول الثانوي العام، بأنه تبين من أعمال التصحيح الالكتروني أن النتيجة ستكون مرتفعة للغاية وتدل على أن الطلاب استوعبوا ذلك النظام الجديد للثانوية العامة وذلك من خلال اداء الامتحانات عبر التابلت الخاص بهم، وأن النتيجة ستكون في شكل تقرير للطالب.

وسوف يتم إعلان النتيجة عبر هذا اللينك بالضغط هنا

حيث يقوم الطالب بكتابة بريده الالكتروني وكلمة السر بشكل صحيح ثم يبحث عن الاشعارات التي ستصل له من الوزارة والتي سوف تتضمن النتيجة.

كذلك فإنه من المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان النتيجة عبر موقعها الالكتروني بالضغط هنا

من الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام قد بدأت يوم 19 مايو الماضي وأنتهت في الأول من شهر يونيو الجاري، ثم بدأت بعدها وبشكل مباشر أعمال التصحيح الالكتروني ، وأثناء الامتحانات ونتيجة لوجود بعض المشاكل في بعض المدارس ولعدم دراية مسئولي التقنية بتلك المدارس أدى بعض الطلاب الامتحانات بشكل ورقي.