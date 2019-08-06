لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للإلتحاق بالجامعات من أكثر ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة اليوم،و قد صرح المسؤلون بالتعليم عن توافر أماكن شاغرة ببعض كليات القمة،ويمكن الإطلاع علي الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية عبر لينك “بوابة الحكومة المصرية” و المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية،يذكر بأن عدد الطلاب الذين سجلوا بالمرحلة الثانية هذا العام هو الأكبر في تاريخ الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

حيث أعلنت “وزارة التعليم العالي” بالإشتراك مع مكتب التنسيق عن موعد ظهور النتيجة و التي من المقرر أن يتم إعلانها اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2019 بعد عقد المؤتمر الصحفي مع وزير التعليم العالي،و قد بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بالمرحلة الثانية 229 ألف من أصل 230 ألف،و التي تعتبر أكبر عملية لتسجيل الرغبات،ويقدم لكم موقع “كلمة” رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية،وذلك عبر الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التعليم العالي،وقد سجل طلاب المرحلة الأولي و ظهرت نتيجتهم و يمكنك قراءة هذه المقالة “Now” نتيجة تنسيق المرحلة الأولي و أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية،وبداء الطلاب في تجهيز الأوراق المطلوبة و الإستعداد للتوجه إلى الجامعات و الكليات.

رابط “الحكومة المصرية للتنسيق و الإطلاع علي النتائج https://tansik.egypt.gov.eg

يقوم الطالب بالتوجه إلي رابط “الحكومة المصرية للتنسيق” .

. يدخل الطالب الرقم السري و رقم الجلوس بالإضافة إلى رقم الإيصال و الذي حصلت عليه أثناء تسجيل الرغبات.

ستظهر قائمة بالكليات و الجامعات المتاحة و التي تتوافق مع المجموع الكلي و النسبة المئوية.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

و الجدير بالذكر بأن الوزارة قد فتحت باب التقديم للتظلمات و الذي بداء يوم 15 يوليو و ينتهي يوم 16 أغسطس الجاري،كما يمكن للطلاب المتقدمين الإطلاع علي وجود زيادة بالدرجات عبر رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم”،حيث وفرت الحكومة المصرية هذا الرابط بشكل مجاني حتي يسهل الأمور علي الطلاب.