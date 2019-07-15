مؤشرات الحد الأدني للمرحلة الأولي فى تنسيق الثانوية العامة 96.2% علوم و93.5% رياضيات و81.5% أدبي

بدأت المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة فى الظهور حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالي بأن هناك ارتفاع كبير فى مجاميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام 2019 حيث ارتفعت مجاميع الطلاب التى تقع ما بين 95% إلى 100% عن العام الماضي بنسبة 6.72% بزيادة حوالى 23 ألف طالب وطالبة عن العام الماضي.

وأكد المصدر بأنه من المتوقع أن يزيد الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولي عن العام الماضي وذلك لوجود عدد كبير من شرائح المجاميع فى التى تقع ما بين 95% إلى 100% ومن المتوقع رفع الحد الأدني للقبول فى المرحلة الأولي لطلاب شعبة علمي علوم لتصل إلى 96.2% وزيادة الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولي لطلاب شعبة علمي رياضيات إلى 93.5% وارتفاع الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولي لطلاب الشعبة الأدبية لتصل إلى 81.5%.

كما أن المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بكليات القمة سوف يترفع عن العام الماضي حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدني للقبول بكليات الطب البشري ما بين 98.8% إلى 99.1% ، وأن يكون الحد الأدني للقبول بكليات الصيدلة ما بين 98.4% إلى 98.8% كما أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة ما بين 93% إلى 93.5%.

كما أعلن الأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق بأن هناك زيادة فى شرائح المجاميع للطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 95% إلى 100% حيث تبلغ نسبتهم هذا العام 17.27% هذا العام، بينما كانت نسبتهم فى العام الماضي 10.98%.

وكذلك هناك زيادة فى شرائح مجاميع الطلاب ما بين 90% وحتى أقل من 95% حيث كانت نسبتهم العام الماضي 16.81% ونسبتهم هذا العام 19.05%، وانخفضت نسبة شرائح المجاميع للطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى أقل من 90% حيث كانت نسبتهم العام الماضي 16.92% ونسبتهم هذا العام 16.80%.