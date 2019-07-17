ارتفاع المؤشرات الأولية للقبول في كليات القمة بالمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء تلقي طلبات القبول بالمرحلة الأولى من مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة هذا العام، وحددت الوزارة أن فتح باب التنسيق يوم الأحد وتستمر إلى يوم الخميس القادم، تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة هذا العام عن الأعوام الماضية.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بشكل عام حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الثانوية هذا العام، 78.6% وذلك مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه نسبة النجاح إلى 74 %، أي بزيادة ما يقرب من 5 % تقريبا، كذلك ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع اعلى من 90الى 100في المية والذين بلغت نسبتهم إلى ما يقرب من 17 % .

ومن المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لكليات الطب البشري تتراوح بين 99.3% وبين98.5% وذلك بزيادة عن العام الماضي تتراوح بين 1.6 % إلى 2% عن الحد الأدنى لكليا الطب العام الماضي، أما كليات طب الأسنان فمن المتوقع أو تشير المؤشرات الأولية إلى انه من الممكن أن تتراوح الحد الأدنى لها بين 98.2% وبين 98%، أما عن كليات الصيدلة فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بها هو 97.2% وكليات العلاج الطبيعي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بها 96.9%.

وتعتبر هذه المؤشرات هي مؤشرات أولية وليست نهائية ومن الممكن أن تتغير وذلك على حسب أقبال وتسجيل الطلاب رغباتهم في التنسيق بالمرحلة الأولى، ومن الممكن أن ترتفع وتنخفض في أي وقت وذلك على حسب توجهات الطلاب نحو كلية معينة من كليات القمة.