مؤشرات الكليات والمعاهد المتبقية للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية والمقرر لها 5 أيام بداية من الأربعاء الموافق 31/7/2019 حتى الأحد 4/8/2019، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ومعرفة الموعد الرسمي لفتح تنسيق المرحلة الثالثة ليتقدم باقي الطلاب بتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية والمعاهد المتاحة والانتقال إلى التعليم الجامعي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019 ويتم فتح باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة يوم السبت الموافق 10/8/2019 بحد أقصى.

مؤشرات الكليات المتبقية للمرحلة الثالثة

يبحث طلاب المرحلة الثالثة عن الكليات المُتبقية من المرحلة الاولى والثانية وإمكانية الالتحاق بالكليات والمعاهد وهناك مؤشرات جيدة لطلاب المرحلة الثالثة للمرحلة العلمية والأدبية فهناك بعض كليات القمة في المرحلة الثالثة وذلك بناءً على رغبات الطلاب في المرحلة الثانية وجاءت المؤشرات بتواجد كلية الحقوق وكلية السياحة والفنادق بالإضافة إلى المعاهد وذلك للمرحلة العلمية للطلاب الحاصلين على 60%، وللمرحلة الادبية سيكون متاح كلية الحقوق انتساب ودار العلوم بجامعات الأقاليم بالإضافة إلى المعاهد.

تنسيق الكليات 2019

الجدير بالذكر أن تنسيق الكليات للعام الدراسي 2020/2019 جاء مرتفع بشكل كبير جداً وذلك بسبب ارتفاع نسب النجاح وارتفاع درجات الطلاب فحصل أكثر من 17% من طلاب الثانوية العامة على مجموع درجات بين 95% إلى 100% مما أدى إلى ارتفاع تنسيق المرحلة الأولى والثانية فكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى:

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471

والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية: