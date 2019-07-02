مؤشرات تنسيق التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي 2019 بعد ظهور نتيجة الدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، باستعدادها التام في في فتح الباب بالنسبة لعملية تنسيق الدبلومات 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، خلال الساعات القادمة وهذا بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

تعرف على مؤشرات تنسيق الدبلومات 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية

وضحت بعض المصادر، بأن مؤشرات تنسيق الدبلومات 2019 ، لا تختلف كثيرًأ عن مؤشرات العام الماضي، وهذا على الرغم من زيادة نسب النجاح، ولكن يوجد أمل لدي الطلاب في الإلتحاق بإحدى الكليات المتاحة بعد مرحلة الدبلومات موجود وقائم، خاصة في ظل المؤشرات الآولية لتنسيق الدبلومات 2019.

ويمكنكم طلابنا الكرام وكذلك وأولياء أمورهم متابعة تنسيق الدبلومات في العام الماضي من خلال زيارة “هذا الرابط“.

الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق الدبلومات 2019

من الكليات المتاحة أمام الطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 :

طلاب الدبلوم التجاري

كلية التجارة ( انتظام – انتساب موجه ) كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) بأقسام (ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري) كلية إقتصاد منزلي كلية التربية في جامعة حلوان

طلاب الدبلومات الفني الصناعي :

كلية التعليم الصناعي في جميع التخصصات

كلية الهندسة، كلية الفنون التطبيقية، كلية الآثار، كلية الفنون الجميلة في جميع الجامعات المصرية حسب التوزيع الجغرافي.

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي في جامعة بورسعيد.

خطوات التقديم على تنسيق الدبلومات 2019 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

بدأ محرك البحث جوجل في الزيادة قي البحث عن عن طريقة وكيفية التقديم في تنسيق الدبلومات 2019، ومن خلال موقعنا ” كلمة دوت أورج” سوف نقوم بشرح تفصيلي لتلك الخطوات لكي نسهل على كل طالب.