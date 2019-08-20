مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 “علمي – أدبي – شريعة إسلامية”.. رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2019 بنين وبنات عبر بوابة الحكومة المصرية

يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2019 للكليات لجميع الشعب العلمية والأدبية والإسلامية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، والجدير بالذكر أنه تم تخفيض معدل النجاح في الثانوية الأزهرية إلى 48%،وذلك بسبب انخفاض درجات الطلاب بدلا من 50%، ومن المقرر أن يتم فتح باب التنسيق حتي أسبوع كامل.

تنسيق جامعة الأزهر 2019

جديراً بالذكر أنه يستعد حوالي 33496 طالب وطالبة في القسم الأدبي، و24251 طالب وطالبة في القسم العلمي، إلى تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، كما يمكن تسجيل الرغبات من مكاتب التنسيق أو من خلال أي جهاز ، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجلتنسيق الثانوية الأزهرية تراجع في جميع الكليات بنسبة تتراوح من 1 إلى 2%، بسبب انخفاض درجات نجاح طلاب الثانوية الأزهرية للدور الأول.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

نعرض معكم في السطور القادمة لثانوية الأزهرية 2019 على بوابة الحكومة المصرية من خلال نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول في الكليات والمعاهد العام الماضي، على النحو الآتي:

تنسيق جامعة الأزهر 2019 بنين وبنات

ويمكن لجميع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق في أي وقت والقيام بالتعديلات التي تتناسب مع رغبات الطالب، وسيتم الاحتفاظ بأخر تعديل وحفظ قام به الطالب، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء تسجيل الدور الثاني، ونشير إلى أن تنسيق الأزهر للبنات يكون أعلى نسبياً في جميع الكليات عن تنسيق البنين للأزهر.

وبشأن المدينة الجامعية، فجديراً بالذكر أنه بدأ تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم وجه بحري في طنطا، وقبلي في أسيوط يوم الأحد 4 أغسطس وسوف يستمر حتى 29 أغسطس للطلاب والطالبات القدامى في سنوات النقل المختلفة.