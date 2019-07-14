مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول بجامعات مصر الحكومية 2019-2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الرسمي لها، ومن خلال موقع اليوم السابع برقم الجلوس، في الساعات الأخيرة البارحة، وكانت نسبة النجاح تقرب من 78%، وعاشت الكثير من البيوت المصرية وأسر الطلاب مشاهد من الفرحة الغامرة، في حين هناك من سيطر عليهم الحزن لعدم لحاق أولادهم الكليات التي كانوا يتمنونها، ومن ثم تبدأ مرحلة الجديدة ألا وهى مرحلة التنسيق 2019 للقبول في كليات ومعاهد الحكومية والخاصة، من خلال موقع الحكومة المصرية الرسمي.
وهناك بعض المؤشرات حول انخفاض التنسيق لكليات شعبتي علمي وأدبي ما بين 1 : 5% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، ولذلك سوف نقوم بعرض كافة الكليات الحكومية والحد الأدنى للقبول في جميع محافظات مصر.
كلية طب 2019
من التنبؤات حول كلية الطب أنها سوف يكون الحد الأدنى للقبول هو 405 أي بنسبة 98.8% بكليات طب محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والمنصورة، وسوهاج، بينما سيكون الحد الأدنى 98.7% في طب محافظتي المنيا وقنا، وسيكون الحد الأدنى 98.5 في كليات طنطا، وأسوان، والزقازيق، والإسكندرية، وأسيوط، والفيوم، ومن المؤشرات بكلية طب حلوان، وعين شمس، والقاهرة، وقناة السويس، وبنها، وبورسعيد سيكون الحد الأدنى هو 98.4%.
طب أسنان 2019
ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لطب الأسنان هو 98.3% أي بمعدل 403 درجة في كلية طب أسنان بجامعة المنيا، وبكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس، والمنصورة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، بينما بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية سيكون الحد الأدنى 98.6% أي بما يعادل 404.5 درجة.
توقعات تنسيق الطب البيطري 2019
وعلى هذا المتصل، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية طب البيطري عام 2019-2020م أن يكون 96.6% بجامعة المنصورة والمنيا بما يعادل 396 درجة، بينما في جامعة المنوفية 96.7%.
مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2019
من المتوقع بشأن كلية الصيدلة بجامعة حلوان أن الحد الأدنى للقبول هو 97.2% أي 398.5 درجة، بينما جامعة جنوب الوادي 98.2%، وجامعة المنوفية 98%، وجامعة السادات 97.9%، وجامعة الفيوم 97.8%، بينما جامعة المنصورة وكذلك جامعة المنيا 97.6%، وجامعة كفر الشيخ وعين شمس ودمنهور وطنطا 97.4%، وجامعة بني سويف والقاهرة وأسيوط والزقازيق 97.3%، وجامعة الإسكندرية والإسماعيلية وقناة السويس وبورسعيد 97.2%.
مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2019
وجاءت توقعات الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة وبني سويف وكفر الشيخ وقنا عند 97.1% بما يعادل 398 درجة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف 96.8 أي بما يعادل 397 درجة، بينما كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية 96.9%.
مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2019
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التجارة 2019
من المتوقع أن الحد الأدنى للقبول بكلية تجارة جامعة سوهاج عند 68.2%، بينما جامعة قناة السويس 77.6%، وجامعة القاهرة (انتساب) 78.8%، وجامعة بنها 77.6%، وجامعة عين شمس (انتساب) 77.7%، وجامعة بني سويف 77.3%، وجامعة المنصورة (انتساب) 74.1%، وجامعة حلوان (انتساب) 76.6%، وجامعة كفر الشيخ 75.3%، وجامعة طنطا 71.2%، وجامعة أسيوط 69.3%، وجامعة دمنهور 73%، وجامعة العريش 70.1%، وجامعة أسوان 71.3%.
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الحقوق 2019
وجاء من ضمن التوقعات الحد الأدنى يكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وحلوان (انتساب موجه) عند 68.1%، وجامعة عين شمس 73.8% بينما كلية حقوق عين شمس انتساب موجه 69.4%، وجامعة سوهاج 77.6%، وجامعة القاهرة 74.1% بينما كلية حقوق القاهرة انتساب موجه 69.6%، وجامعة بنها 69%، وجامعة بني سويف 68.9%.
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية السياحة والفنادق 2019
جامعة حلوان كلية سياحة وفنادق 78.5% ضمن التوقعات، وبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 76.9 %.
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية رياض الأطفال 2019
وكانت كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية فرع مرسى مطروح من المتوقع الحد الأدنى لها 77.3%، وجامعة الإسكندرية (طالبات) كلية رياض الأطفال 79%، وجامعة دمنهور 77.3%.
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التربية 2019
المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الألسن
التعليقات
88%من علمى رياضة ممكن تدخلنى علوم أو حاسبات ومعلومات ارجو الرد
إن شاء الله، بس اصبر التنسيق كلها يومين بإذن الله