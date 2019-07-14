مؤشرات تنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول بجامعات مصر الحكومية 2019-2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الرسمي لها، ومن خلال موقع اليوم السابع برقم الجلوس، في الساعات الأخيرة البارحة، وكانت نسبة النجاح تقرب من 78%، وعاشت الكثير من البيوت المصرية وأسر الطلاب مشاهد من الفرحة الغامرة، في حين هناك من سيطر عليهم الحزن لعدم لحاق أولادهم الكليات التي كانوا يتمنونها، ومن ثم تبدأ مرحلة الجديدة ألا وهى مرحلة التنسيق 2019 للقبول في كليات ومعاهد الحكومية والخاصة، من خلال موقع الحكومة المصرية الرسمي.

وهناك بعض المؤشرات حول انخفاض التنسيق لكليات شعبتي علمي وأدبي ما بين 1 : 5% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، ولذلك سوف نقوم بعرض كافة الكليات الحكومية والحد الأدنى للقبول في جميع محافظات مصر.

كلية طب 2019

من التنبؤات حول كلية الطب أنها سوف يكون الحد الأدنى للقبول هو 405 أي بنسبة 98.8% بكليات طب محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والمنصورة، وسوهاج، بينما سيكون الحد الأدنى 98.7% في طب محافظتي المنيا وقنا، وسيكون الحد الأدنى 98.5 في كليات طنطا، وأسوان، والزقازيق، والإسكندرية، وأسيوط، والفيوم، ومن المؤشرات بكلية طب حلوان، وعين شمس، والقاهرة، وقناة السويس، وبنها، وبورسعيد سيكون الحد الأدنى هو 98.4%.

طب أسنان 2019

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لطب الأسنان هو 98.3% أي بمعدل 403 درجة في كلية طب أسنان بجامعة المنيا، وبكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس، والمنصورة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، بينما بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية سيكون الحد الأدنى 98.6% أي بما يعادل 404.5 درجة.

توقعات تنسيق الطب البيطري 2019

وعلى هذا المتصل، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية طب البيطري عام 2019-2020م أن يكون 96.6% بجامعة المنصورة والمنيا بما يعادل 396 درجة، بينما في جامعة المنوفية 96.7%.

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2019

من المتوقع بشأن كلية الصيدلة بجامعة حلوان أن الحد الأدنى للقبول هو 97.2% أي 398.5 درجة، بينما جامعة جنوب الوادي 98.2%، وجامعة المنوفية 98%، وجامعة السادات 97.9%، وجامعة الفيوم 97.8%، بينما جامعة المنصورة وكذلك جامعة المنيا 97.6%، وجامعة كفر الشيخ وعين شمس ودمنهور وطنطا 97.4%، وجامعة بني سويف والقاهرة وأسيوط والزقازيق 97.3%، وجامعة الإسكندرية والإسماعيلية وقناة السويس وبورسعيد 97.2%.

مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2019

وجاءت توقعات الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة وبني سويف وكفر الشيخ وقنا عند 97.1% بما يعادل 398 درجة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف 96.8 أي بما يعادل 397 درجة، بينما كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية 96.9%.

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2019

إنتقالاً إلى كليات علمي رياضة وعلى رأسهم كلية الهندسة، فمن المتوقع هذا العام أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة عند 96.1% بما يعادل 394 درجة، وبجامعة أسوان 92.9%، وفي جامعة بني سويف 95.8%، وجامعة عين شمس 95.4%، وفي جامعة قناة السويس 95.1%، وجامعة المنصورة 95.7%، وجامعة المنوفية وسوهاج 94.9%، وجامعة قنا 94.4%، وجامعة طنطا والزقازيق 94.3%.

وفي جامعة الإسكندرية وجامعة بنها 94.4%، وجامعة كفر الشيخ وبورسعيد 93.9%، وجامعة حلوان 93.8%، وكذلك هندسة المطرية (تابعة لجامعة حلوان) 93.6%، وجامعة السويس بترول وتعدين 99%، وجامعة المنيا 93.3%، وجامعة أسيوط 93%، وجامعة المنوفية كلية هندسة إلكترونية 92.9%، وجامعة الفيوم وجامعة أسوان 93.5%.

بينما التوقعات لكلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية 92.7% بما يعادل 380.5 درجة، بينما الفنون الجميلة (عمارة) بجامعة حلوان 382.5 درجة أي بنسبة 93.3%.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التجارة 2019 من المتوقع أن الحد الأدنى للقبول بكلية تجارة جامعة سوهاج عند 68.2%، بينما جامعة قناة السويس 77.6%، وجامعة القاهرة (انتساب) 78.8%، وجامعة بنها 77.6%، وجامعة عين شمس (انتساب) 77.7%، وجامعة بني سويف 77.3%، وجامعة المنصورة (انتساب) 74.1%، وجامعة حلوان (انتساب) 76.6%، وجامعة كفر الشيخ 75.3%، وجامعة طنطا 71.2%، وجامعة أسيوط 69.3%، وجامعة دمنهور 73%، وجامعة العريش 70.1%، وجامعة أسوان 71.3%.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الحقوق 2019

وجاء من ضمن التوقعات الحد الأدنى يكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وحلوان (انتساب موجه) عند 68.1%، وجامعة عين شمس 73.8% بينما كلية حقوق عين شمس انتساب موجه 69.4%، وجامعة سوهاج 77.6%، وجامعة القاهرة 74.1% بينما كلية حقوق القاهرة انتساب موجه 69.6%، وجامعة بنها 69%، وجامعة بني سويف 68.9%.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية السياحة والفنادق 2019 جامعة حلوان كلية سياحة وفنادق 78.5% ضمن التوقعات، وبرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 76.9 %. المؤشرات الأولية لتنسيق كلية رياض الأطفال 2019 وكانت كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية فرع مرسى مطروح من المتوقع الحد الأدنى لها 77.3%، وجامعة الإسكندرية (طالبات) كلية رياض الأطفال 79%، وجامعة دمنهور 77.3%. المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التربية 2019

من المتوقع أن الحد الأدنى لتربية إبتدائية أسوان 71%، وتربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 72%، وتربية رياضية جامعة المنوفية 70.5%، وتربية طفولة جامعة الوادي الجديد 71%، وتربية رياضية جامعة الوادي 68.2%، وتربية ابتدائي جامعة السويس 77.9%، وتربية العريش 78.5%، وتربية طفولة جامعة السويس 76%، وتربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 79.5%، وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %.

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الألسن

توقف الحد الأدنى لكلية ألسن بجامعة أسوان 94.2%، وكلية ألسن جامعة عين شمس 95.3%، وكلية ألسن جامعة قناة السويس 95.6%، وكلية ألسن جامعة بني سويف 95.1%، وكلية ألسن سوهاج 94.5%، وكلية ألسن جامعة جنوب الوادي بالأقصر 94.6%، وكلية ألسن جامعة المنيا 94.8%.