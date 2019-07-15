مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 “tansik.egypt.gov.eg” توقعات مجموع درجات الحد الأدنى بالكليات الأدبية والعلمية

وقد تم أعلان نتيجة الثانوية العام للعام الدراسي 2019 مساء السبت الموافق 13/07/2019،ويبدأ طلاب الثانوية العامة مرحلة جديدة وبدأ البحث المستمر عن التنسيق المحتمل للطلبة وينتظر الطلبة على احر من الجمر نزول التنسيق ، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولي للتنسيق بعد ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة وتستمر المرحلة خمس أيام لتسجيل الطلبة والطالبات للراغبين وعليك عزيزي الطالب عدم الاستعجال في كتابة الرغبات حيث ان هذه المرحلة تعد اهم مرحلة لدخول الجامعات ومن خلال السطور القادمة ننشر لكم توقعات تنسيق 2019 بناء على تنسيق 2018.

تنسيق القبول بالجامعات المصرية tansik.egypt.gov.eg

وقد صرح المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات المصرية “السيد عطا” والسيد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه من المتوقع أن يتم فتح باب التنسيق يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019 ويمكن للطلبة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بالاسم ورقم جلوس الثانوية العامة وعلي من يجد صعوبة في ذلك يمكنه التوجه إلي اقرب من معامل تنسيق القبول بالجامعات والموجودة على مستوى الجمهورية في جميع محافظات الجمهورية.

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019:

بعد حصول الطلاب على نتيجة الثانوية تبدأ المرحلة الأولي من تنسيق القبول بالجامعات ويتم تحديد الحد الادنى للثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ويقوم الطالب بملء الرغبات وعددها 48 رغبة .

توقعات تنسيق الجامعات والحد الأدنى لجميع الكليات tansik.egypt.gov.eg

ومن خلال السطور القادمة نستعرض لك عزيزي الطالب تنسيق العام الماضي 2018 بالإضافة إلي رابط تنسيق البوابة الحكومية المصرية

موقع تنسيق البوابة الحكومية المصرية

الحدي الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للحد الأدنى 2018

رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018