مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للكليات والمعاهد “تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، فندقي”

بعد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 لطلاب الثانوي الفني تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية ودرجات القبول في الكليات والمعاهد، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى وتقديم الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية والالتحاق بالكليات المناسبة لمجموع كل طالب والانتقال إلى المرحلة التعليمة الجامعية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يبحث الجميع الأن عن مجموع الدرجات المناسب لدخول الكليات والمعاهد بعد مرحلة الدبلومات الفنية لجميع الفئات والشعب” التجاري، الصناعي، والزراعي، والفندقي” ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية عن العام الماضي وذلك بالنسبة للكليات التي يوجد بها منافسة كبيرة فيرتفع التنسيق بناءً على طلب الكليات والمعاهد وعدد الطلاب المتقدمين ونعرض لكم المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية وتنسيق العام الماضي 2018 الذي لا يختلف كثيرا عن التنسيق لهذا العام ولكن يعرف الطلاب المؤشرات الأولية بإلقاء نظرة على التنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

طريقة التقديم في التنسيق

يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها:

شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية

رقم الدخول

الرقم السري

الرقم التأكيدي

استكمال البيانات المطلوبة

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية

لم يتم حتى الأن تحديد موعد لفتح باب التنسيق ويمكنكم متابعة هذا المقال المُحدث باستمرار بترك المجموع الكلي للطالب في تعليق أسفل هذا المقال لنقوم بالرد عليكم بالكليات المناسبة ومتابعة آخر أخبار التنسيق وأخبار وزارة التربية والتعليم وتنسيق الدبلومات الفنية.