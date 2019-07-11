مؤشرات | تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وموعد فتح باب التقديم الالكتروني للكليات والمعاهد

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية الناجحين في امتحانات الثانوية الفنية 2019 في جميع الشعب ” تجاري – صناعي – زراعي – فندقي” نظام الثلاث والخمس سنوات الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية ودرجات القبول في الكليات والمعاهد، وذلك بعد أن حصل جميع الطلاب على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 عبر بوابة الثانوية الفنية ومركز المعلومات.

ويبحث الطلاب عن موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكليات المتاحة ومعرفة درجات القبول في الجامعات المصرية بعد مرحلة الثانوية الفنية، ويبحث الطلاب عن المرحلة القادمة من التعليم الجامعي عن طريق بوابة التنسيق الإلكتروني.

موعد فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن يكون نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد اسبوعين من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية، ويبحث الطلاب بشتى الطرق عن توقعات الدرجات المطلوبة لدخول الكليات والمعاهد وكانت المؤشرات جيدة جداً بأن التنسيق لن يرتفع كثيرا عن العام الماضي، رغم ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير عن العام الماضي.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

هناك الكثير من التوقعات بعدم ارتفاع درجات القبول في الكليات والمعاهد عن العام الماضي ويكون تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 متقارباً مع تنسيق العام الماضي 2018 إلا في بعض الكليات التي يوجد بها منافسة كبيرة ويحدد التنسيق الأماكن الفارغة وطلبات الكليات للعدد المسموح من الطلاب فهناك احتمالية برفع التنسيق في هذه الحالة، وعلى أقل تقدير يمكنكم الاضطلاع على تنسيق العام الماضي لمعرفة المؤشرات الأولية لدرجات القبول في الكليات والمعاهد بالنسبة للمجموع الكلي لنتيجة الدبلوم الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

أختر الفئة والشعبة التابع لها وألق نظرة على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 لمعرفة مجموعك يناسب أي من الكليات المتاحة في التنسيق:

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019

طريقة التقديم في التنسيق

يستطيع جميع طلاب الثانوية الفنية التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية التابع لوزارة التربية والتعليم، وملئ الرغبات وإكمال البيانات وتحضير الأوراق الرسمية لتقديمها: