 التخطي إلى المحتوى

مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات
تنسيق دخول الثانوية العامة

يترقب الطلاب خريجي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من ظهور النتائج في جميع المحافظات، ويتطلع الطلاب لمعرفة تنسيق دخول الصف الأول الثانوي وتقديم الأوراق الخاصة بالمرحلة الثانوية وخوض المرحلة التعليمية الجديدة بعد الانتهاء من المرحلة الاعدادية.

تنسيق الشهادة الاعدادية

تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد درجات القبول في الثانوية العامة والثانوية الفنية والتمريض وذلك بناءً على عوامل كثيرة منها درجات الطلاب وعدد الطلاب في المحافظات، ويختلف تنسيق المرحلة الاعدادية من محافظة إلى أخرى فنجد أن درجة دخول الثانوية العامة في القاهرة تختلف عن درجات القبول في الثانوية في باقي المحافظات وذلك يتم تحديده بناءً على طلب المدارس والأعداد المطلوبة ونقدم لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية لعام 2019.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية

نعرض لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية وتحديد الدرجات بناءً على تنسيق العام الماضي والذى لن يختلف كثيراً عن هذا العام بعد معرفة نسبة النجاح المتقاربة مع العام الماضي في المحافظات وعدد طلاب الشهادة الاعدادية:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

اعرف نتيجتك وترتيبك على المحافظة

يمكنك الأن الحصول على كشف وبيان بدرجات الشهادة الاعدادية من خلال موقع كلمة للنتائج الذي يتيح لكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتيح أيضا معرفة ترتيب الطالب على المدرسة وعلى المحافظة التابع لها.

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.