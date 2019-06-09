مؤشرات تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات

يترقب الطلاب خريجي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من ظهور النتائج في جميع المحافظات، ويتطلع الطلاب لمعرفة تنسيق دخول الصف الأول الثانوي وتقديم الأوراق الخاصة بالمرحلة الثانوية وخوض المرحلة التعليمية الجديدة بعد الانتهاء من المرحلة الاعدادية.

تنسيق الشهادة الاعدادية

تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد درجات القبول في الثانوية العامة والثانوية الفنية والتمريض وذلك بناءً على عوامل كثيرة منها درجات الطلاب وعدد الطلاب في المحافظات، ويختلف تنسيق المرحلة الاعدادية من محافظة إلى أخرى فنجد أن درجة دخول الثانوية العامة في القاهرة تختلف عن درجات القبول في الثانوية في باقي المحافظات وذلك يتم تحديده بناءً على طلب المدارس والأعداد المطلوبة ونقدم لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية لعام 2019.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية

نعرض لكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية وتحديد الدرجات بناءً على تنسيق العام الماضي والذى لن يختلف كثيراً عن هذا العام بعد معرفة نسبة النجاح المتقاربة مع العام الماضي في المحافظات وعدد طلاب الشهادة الاعدادية:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي محافظة القاهرة 210 درجة محافظة الجيزة 205 درجة محافظة الإسكندرية 215 درجة محافظة الشرقية 225 درجة محافظة الدقهلية 235 درجة محافظة البحيرة 215 درجة محافظة القليوبية 215 درجة محافظة المنيا 200 درجة محافظة الغربية 230 درجة محافظة سوهاج 235 درجة محافظة أسيوط 210 درجة محافظة المنوفية 223 درجة محافظة قنا 205 درجة محافظة كفر الشيخ 220 درجة محافظة الفيوم 215 درجة محافظة بني سويف 210 درجة محافظة أسوان 210 درجة محافظة دمياط 215 درجة محافظة الإسماعيلية 210 درجة محافظة بورسعيد 220 درجة محافظة السويس 220 درجة محافظة الأقصر 192 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة محافظة مطروح 203 درجة محافظة البحر الأحمر 214 درجة محافظة الوادي الجديد 220 درجة محافظة جنوب سيناء 225 درجة محافظة شمال سيناء 235 درجة

اعرف نتيجتك وترتيبك على المحافظة

يمكنك الأن الحصول على كشف وبيان بدرجات الشهادة الاعدادية من خلال موقع كلمة للنتائج الذي يتيح لكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتيح أيضا معرفة ترتيب الطالب على المدرسة وعلى المحافظة التابع لها.