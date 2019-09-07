مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2019 وجميع الكليات الشاغرة .. إعرف كيلتك من هنا







أصبح الطلاب و أولياء الأمور، كل ما يشغلهم هو البحث عن تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد أعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019، كما يقومون بالبحث عن معرفة المؤشرات الأولية للقبول في كليات ومعاهد المرحلة الثالثة.







ومن خلال موفع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم لحظة بلحظة المؤشرات المبدئية لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2019، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليلصكم المزيد من الأخبار .







تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت بوابة الحكومة المصرية عن فتح باب التسجيل لرغبات الإلتحاق لطلبة وطالبات المرحلة الثالثة،و الذين لم يتم تسجيل رغباتهم وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني.







وقد صرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق في تصريح له أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة من طلاب الدورين الأول والثاني، للقبول بالجامعات، قد بلغ 186 ألف طالب وطالبة .

مؤشرات تنسيق المرحله الثالثة الثانويه العامه 2019







الكليات المتوفرة في المرحلة الثالثة 2019







بدأ طلاب المرحلة الثالثة في تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية بشعبتيها العلمية والأدبية وهناك العديد من الأماكن الشاغرة للطلاب في الكليات الحكومية والتي جاءت كالأتي:

كلية دار العلوم

كلية الزراعة

كلية الحقوق

كلية الأداب

كلية التجارة,

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

تفصلنا أيام قليلة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2019، وجديراً بالذكر أن تلك المرحلة هي ر المرحلة الأخيرة من مراحل تنسيق الثانوية العامة وتضم هذه المرحلة مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات.